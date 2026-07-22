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Электросети Ставрополя претерпевают серьезные изменения: готовящиеся к 2026 году перемены повлияют на всех

Россия » Юг » Ставрополь

В Ставрополе в 2026 году построят почти 40 километров новых линий электропередач. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Ремонт тротуара в парке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт тротуара в парке

Параллельно с прокладкой новых линий электросeтевики продолжают работу над существующей сетью. В план на год вошло ремонт и реконструкция 59 участков существующих сетей, а также около 140 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Особое внимание уделяется юго-западному району города, где активно строятся новые кварталы. Для их электроснабжения от недавно построенного распределительного пункта к подстанции проложат 4 километров подземных кабельных линий. Подземная прокладка исключит воздушные провода на фонарных столбах и повысит надежность снабжения новых микрорайонов.

Параллельно развивается система наружного освещения. В текущем году уже обустроили почти 13 километров новых участков на ряде улиц. Проектная документация подготовлена еще для 17 участков общей протяженностью более 15 километров — эти объекты планируют включить в планы на следующие годы.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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