Ладога и Онега на грани катастрофы: обнаруженные масштабы заражения поставили под удар весь регион

В Карелии выявлено 65 несанкционированных свалок на землях лесного фонда в бассейнах Ладожского и Онежского озер. Их общий объём составляет 13 тысяч кубических метров. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии республики. Ведомство подготовило перечень мероприятий по ликвидации свалок для включения в новый федеральный проект "Чистая Ладога", разработку которого ведёт Минприроды России.

Фото: commons.wikimedia.org by Uz1awa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Онежское озеро

Свалки представляют прямую угрозу для крупнейших водохранилищ Северо-Запада. По данным министерства, дождевые и талые воды, просачиваясь сквозь толщу отходов, образуют фильтрат — высокотоксичную жидкость с содержанием солей тяжёлых металлов, аммонийного азота, нефтепродуктов и органики. Эти вещества попадают в грунтовые воды и поверхностные водные объекты.

Показатель Значение Количество свалок 65 Общий объём отходов 13 000 м³ Стоимость ликвидации свалок не менее 39 млн руб. Планируемый бюджет проекта "Чистая Ладога" около 1,4 млрд руб.

На уборку 65 объектов потребуется не менее 39 миллионов рублей. В то же время общая стоимость всех мероприятий, которые Карелия планирует включить в федеральный проект, оценивается примерно в 1,4 миллиарда рублей.

Комплексный подход

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев, один из инициаторов создания отдельного проекта по защите Онежского и Ладожского озер, считает, что проблему нужно решать системно. По его словам, сотрудники лесничеств фиксируют регулярное загрязнение берегов туристами. Участники экологических акций ежегодно вывозят отходы мешками, на организацию которых тратятся федеральные средства.

"Сотрудники лесничеств сейчас бьют тревогу — туристы оставляют горы мусора в местах отдыха у наших водоемов. Участники экологических акций каждый год выносят с берегов озер отходы мешками. На организацию таких мероприятий выделяются средства из федерального бюджета. Но если мы будем устанавливать в популярных у туристов местах контейнерные площадки, то в последствие меньше потратим на экологические акции. Поэтому вопрос свалок нужно решать комплексно", — считает сенатор Игорь Зубарев.

По мнению парламентария, установка контейнерных площадок в местах массового отдыха позволит снизить нагрузку на бюджет и предотвратить появление новых несанкционированных свалок.

Напомним, недавно в Карелии погорела несанкционированная свалка, что ещё раз подчеркнуло остроту проблемы обращения с отходами на природных территориях региона.

Экспертная проверка:

эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов