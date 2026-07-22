Реальные доходы перечеркнули офисные стереотипы: в региональных вакансиях наметился крутой разворот

Сервис SuperJob изучил вакансии Твери и области за июль. В список самых высокооплачиваемых предложений попали рабочие специальности, медицина и управление ритейлом.
Лидируют позиции в строительстве и энергетике — здесь зарплата достигает 170 тысяч рублей. Такие суммы предлагают монтажникам каркасно-обшивных конструкций на объектах Минобороны РФ и электромонтерам по монтажу воздушных линий высокого напряжения в Конаковском районе.
|Профессия
|Зарплата, руб.
|Требования/Условия
|Монтажник каркасно-обшивных конструкций
|до 170 000
|Опыт от года, оплата проезда и жилье
|Электромонтер (ВЛ и контактная сеть)
|до 170 000
|Опыт от года или профильное высшее образование
|Директор магазина
|до 163 000
|Опыт от года, неполное высшее образование
|Врач-офтальмолог
|от 110 000
|Опыт работы от года
|Автоэлектрик по спецтехнике
|80 000 — 100 000
|Опыт работы с автокранами, вышками и манипуляторами
Для жителей области привлекательным может стать предложение для монтажников каркасно-обшивных конструкций: компания берет на себя расходы по переезду и предоставляет жилье.
В сфере медицины высокая оплата предлагается офтальмологам, а в торговле — руководителям магазинов крупных сетей супермаркетов. Также востребованы специалисты по ремонту спецтехники, владеющие навыками автоэлектрика.
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