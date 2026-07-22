Реальные доходы перечеркнули офисные стереотипы: в региональных вакансиях наметился крутой разворот

Сервис SuperJob изучил вакансии Твери и области за июль. В список самых высокооплачиваемых предложений попали рабочие специальности, медицина и управление ритейлом.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Инженер настраивает промышленный электрический щит с помощью мультиметра

Лидируют позиции в строительстве и энергетике — здесь зарплата достигает 170 тысяч рублей. Такие суммы предлагают монтажникам каркасно-обшивных конструкций на объектах Минобороны РФ и электромонтерам по монтажу воздушных линий высокого напряжения в Конаковском районе.

Профессия Зарплата, руб. Требования/Условия Монтажник каркасно-обшивных конструкций до 170 000 Опыт от года, оплата проезда и жилье Электромонтер (ВЛ и контактная сеть) до 170 000 Опыт от года или профильное высшее образование Директор магазина до 163 000 Опыт от года, неполное высшее образование Врач-офтальмолог от 110 000 Опыт работы от года Автоэлектрик по спецтехнике 80 000 — 100 000 Опыт работы с автокранами, вышками и манипуляторами

Для жителей области привлекательным может стать предложение для монтажников каркасно-обшивных конструкций: компания берет на себя расходы по переезду и предоставляет жилье.

В сфере медицины высокая оплата предлагается офтальмологам, а в торговле — руководителям магазинов крупных сетей супермаркетов. Также востребованы специалисты по ремонту спецтехники, владеющие навыками автоэлектрика.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов