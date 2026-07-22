Почти половина петербургских компаний (49%) категорически отказывает в трудоустройстве кандидатам, уволенным по инициативе работодателя (статья 81 ТК РФ). Таковы результаты опроса сервиса SuperJob среди представителей бизнеса Северной столицы. Лишь 11% готовы рассматривать таких соискателей на общих основаниях, еще 17% допускают исключения, а оставшиеся 23% не определились с позицией.
Суть статьи 81 ТК РФ — увольнение по вине сотрудника: прогулы, явка в нетрезвом виде, грубое нарушение трудовой дисциплины, разглашение коммерческой тайны и прочие основания. Запись в трудовой книжке об таком увольнении становится "красной меткой" для соискателя.
Рынок труда делится на два полюса. Наибольшую готовность давать второй шанс проявляют отрасли с острейшим дефицитом рабочих рук: транспортно-логистические компании, торговые сети и промышленные предприятия. Здесь кадровый голод заставляет HR-менеджеров смотреть на обстоятельства увольнения, а не на сам факт записи.
На противоположном конце — государственный сектор: образовательные и медицинские организации, бюджетные учреждения. Они практически всегда отвечают отказом. Здесь действуют жесткие корпоративные стандарты и репутационные риски, которые перевешивают потребность в персонале.
Часто компромисс выглядит так: кандидата берут, но на позицию ниже или с урезанной зоной ответственности. Судьба конкретного резюме решается индивидуально в зависимости от вакансии.
|Группа работодателей
|Позиция по статье 81 ТК РФ
|Транспорт, логистика, торговля, промышленность
|Гибкие, готовы рассматривать при дефиците кадров
|Госсектор, образование, медицина
|Практически всегда отказ
|Остальной бизнес (в среднем)
|49% — полный отказ, 11% — на общих основаниях, 17% — исключения
"Кадровый дефицит в Петербурге и Ленинградской области достиг критических значений. Рабочая сила уходит в армию, в оборонный заказ, в стройку — зарплаты там выше, а требования к биографии ниже. Компании, которые вчера могли позволить себе отсеивать "проблемных" кандидатов, сегодня теряют конкурентоспособность. Транспорт и логистика — классический пример: водителей и кладовщиков не найти ни за какие деньги, поэтому HR смотрит на навыки и рекомендации, а не на статью ТК. Государственный сектор пока может позволить себе жесткость за счет стабильности финансирования, но и там начинаются пробелы во врачах и учителях. Через год-два подход унифицируется: будут смотреть на причину увольнения, а не на сам факт."
Так, согласно данным SuperJob, почти 60% петербуржцев уже просят или готовятся просить прибавку к зарплате. Рост зарплатных ожиданий и дефицит кадров создают новый баланс сил на рынке труда: соискатели с "пятнами" в биографии получают шанс, который еще пару лет назад был недостижим.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.