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Красная метка в трудовой книжке теряет вес: дефицит специалистов переписал правила найма в крупных компаниях

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Почти половина петербургских компаний (49%) категорически отказывает в трудоустройстве кандидатам, уволенным по инициативе работодателя (статья 81 ТК РФ). Таковы результаты опроса сервиса SuperJob среди представителей бизнеса Северной столицы. Лишь 11% готовы рассматривать таких соискателей на общих основаниях, еще 17% допускают исключения, а оставшиеся 23% не определились с позицией.

Рукопожатие после собеседования
Фото: www.pexels.com by Sora Shimazaki is licensed under Бесплатное использование
Рукопожатие после собеседования

Суть статьи 81 ТК РФ — увольнение по вине сотрудника: прогулы, явка в нетрезвом виде, грубое нарушение трудовой дисциплины, разглашение коммерческой тайны и прочие основания. Запись в трудовой книжке об таком увольнении становится "красной меткой" для соискателя.

Отраслевой расклад: дефицит кадров смягчает строгость

Рынок труда делится на два полюса. Наибольшую готовность давать второй шанс проявляют отрасли с острейшим дефицитом рабочих рук: транспортно-логистические компании, торговые сети и промышленные предприятия. Здесь кадровый голод заставляет HR-менеджеров смотреть на обстоятельства увольнения, а не на сам факт записи.

На противоположном конце — государственный сектор: образовательные и медицинские организации, бюджетные учреждения. Они практически всегда отвечают отказом. Здесь действуют жесткие корпоративные стандарты и репутационные риски, которые перевешивают потребность в персонале.

Часто компромисс выглядит так: кандидата берут, но на позицию ниже или с урезанной зоной ответственности. Судьба конкретного резюме решается индивидуально в зависимости от вакансии.

Группа работодателей Позиция по статье 81 ТК РФ
Транспорт, логистика, торговля, промышленность Гибкие, готовы рассматривать при дефиците кадров
Госсектор, образование, медицина Практически всегда отказ
Остальной бизнес (в среднем) 49% — полный отказ, 11% — на общих основаниях, 17% — исключения

Эксперт: "Бизнес вынужден пересматривать принципы"

"Кадровый дефицит в Петербурге и Ленинградской области достиг критических значений. Рабочая сила уходит в армию, в оборонный заказ, в стройку — зарплаты там выше, а требования к биографии ниже. Компании, которые вчера могли позволить себе отсеивать "проблемных" кандидатов, сегодня теряют конкурентоспособность. Транспорт и логистика — классический пример: водителей и кладовщиков не найти ни за какие деньги, поэтому HR смотрит на навыки и рекомендации, а не на статью ТК. Государственный сектор пока может позволить себе жесткость за счет стабильности финансирования, но и там начинаются пробелы во врачах и учителях. Через год-два подход унифицируется: будут смотреть на причину увольнения, а не на сам факт."

Так, согласно данным SuperJob, почти 60% петербуржцев уже просят или готовятся просить прибавку к зарплате. Рост зарплатных ожиданий и дефицит кадров создают новый баланс сил на рынке труда: соискатели с "пятнами" в биографии получают шанс, который еще пару лет назад был недостижим.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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