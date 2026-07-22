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Челябинские недра встретили тяжелую технику: город начал радикальную смену системы подземного движения

Россия » Урал » Челябинск

В Челябинске начинают монтаж оборудования для проходки первого тоннеля метротрама. Рабочие устанавливают элементы комплекса, который проложит правый путь под землей в сторону торгового центра "Косарева".

Рельсы метро
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рельсы метро

Процесс погружения щита и начало самого бурения запланированы на ближайшие недели. Подземный участок станет частью новой транспортной системы, объединяющей функции метрополитена и трамвая.

Сейчас на площадке инженеры завершают подготовку участка и финализируют установку техники. После завершения проходки и отделки тоннеля строители перейдут к этапу тестирования линии перед полноценным запуском движения.

Этап работ Статус / Срок
Монтаж оборудования первого комплекса В процессе
Начало проходки тоннеля (правый путь) Ближайшие недели
Тестирование и запуск линии После завершения основных работ
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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