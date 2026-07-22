Челябинские недра встретили тяжелую технику: город начал радикальную смену системы подземного движения

В Челябинске начинают монтаж оборудования для проходки первого тоннеля метротрама. Рабочие устанавливают элементы комплекса, который проложит правый путь под землей в сторону торгового центра "Косарева".
Процесс погружения щита и начало самого бурения запланированы на ближайшие недели. Подземный участок станет частью новой транспортной системы, объединяющей функции метрополитена и трамвая.
Сейчас на площадке инженеры завершают подготовку участка и финализируют установку техники. После завершения проходки и отделки тоннеля строители перейдут к этапу тестирования линии перед полноценным запуском движения.
|Этап работ
|Статус / Срок
|Монтаж оборудования первого комплекса
|В процессе
|Начало проходки тоннеля (правый путь)
|Ближайшие недели
|Тестирование и запуск линии
|После завершения основных работ
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