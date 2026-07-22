Бак больше не залить до краев: на курортах Кубани начали действовать строгие лимиты на горючее

В Анапе к утру 22 июля сложилась напряжённая ситуация на рынке автомобильного топлива: из 26 работающих заправок на восьми объектах введён особый режим обслуживания. Владельцы этих станций приняли решение заправлять только спецтехнику и экстренные службы, а также водителей с корпоративными топливными картами. На остальных АЗС города действуют строгие лимиты на продажу горючего в одни руки, а заправка в канистры и любые сторонние ёмкости временно запрещена полностью.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Длинная очередь грузовиков и автомобилей на заправке

Ограничения по объёму коснулись почти половины доступных станций города. На шести АЗС за один визит можно залить не более 30 литров бензина АИ-92 и АИ-95, ещё на шести точках лимит расширен до 40 литров. Аналогичные меры введены для дизельного топлива: на восьми заправках отпускают максимум 50 литров, на трёх других — до 60 литров. На текущий момент АИ-92 есть в наличии на 23 станциях, АИ-95 — на 22, а дизель доступен повсеместно, тогда как высокооктановый АИ-100 полностью исчез из продажи.

"Введение лимитов на заправках — это классическая мера ручного управления при возникновении логистических сбоев или резкого скачка спроса в курортный сезон. Такие шаги позволяют избежать полного обнуления резервуаров на АЗС и гарантируют, что топливо достанется большему количеству автомобилистов, пусть и не в полном объёме бака", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Муниципальные власти Анапы настоятельно просят горожан и туристов отказаться от закупки бензина про запас и не создавать искусственный дефицит. Чиновники рассчитывают, что отказ от формирования личных резервов поможет сократить очереди на дорогах и обеспечит равномерное распределение горючего между всеми участниками движения. Вся оперативная информация о наличии марок топлива и правилах отпуска обновляется в реальном времени, данные на середину дня могут отличаться от утренних сводок.