Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Реальные доходы перечеркнули офисные стереотипы: в региональных вакансиях наметился крутой разворот
Рубиновое желе без химии: старинная технология, которая работает каждый раз
Покупатели заметили падение цен: неожиданные сдвиги в производстве привели к смене стоимости
Красная метка в трудовой книжке теряет вес: дефицит специалистов переписал правила найма в крупных компаниях
Рынок авиаперевозок столкнулся с жестокой реальностью: стоимость перелетов спровоцирует цепную реакцию
Челябинские недра встретили тяжелую технику: город начал радикальную смену системы подземного движения
Густая, сочная и очень сытная: пшенная каша по-домашнему с луком и колбасками
Бак больше не залить до краев: на курортах Кубани начали действовать строгие лимиты на горючее
Неожиданный скачок спроса на электрички: дорожники случайно помогли железной дороге

Город наконец-то задышит: Севастополь вернул троллейбусы, но изменил привычное время ожидания

Россия » Юг » Севастополь

В Севастополе с 9:00 22 июля возобновляется работа троллейбусов. Электротранспорт выйдет на пять маршрутов города.

салон троллейбуса
Фото: Разработано Freepik is licensed under public domain
салон троллейбуса

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Севэлектроавтотранс имени А. С. Круподёрова".

Вид транспорта Детали запуска
Троллейбусы Маршруты № 3, 4, 10, 19, 76. Интервалы движения увеличены.
Морской транспорт Возобновление пассажирских перевозок.

Возвращение троллейбусов на линии упростит перемещение по городу, однако пассажирам стоит учитывать возросшие интервалы ожидания транспорта на остановках.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Красота и стиль
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Эти банки съедают первыми: хрустящие огурцы по французской схеме с горчицей
Еда и рецепты
Эти банки съедают первыми: хрустящие огурцы по французской схеме с горчицей
Погода держит томаты зелёными: проверенная подкормка поможет ускорить созревание плодов
Садоводство, цветоводство
Погода держит томаты зелёными: проверенная подкормка поможет ускорить созревание плодов
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
Последние материалы
Идеальная кожа любит порядок: девушки с чистым лицом почти никогда не совершают этих ошибок
Кошельки белгородцев проходят проверку на прочность: последствия июньских сдвигов на полках рынков
Не миф, а наука: почему новые навыки способны перестраивать мозг даже в глубокой старости
Японский прагматизм теперь в РФ: цена на седан из Токио оставила позади LADA Vesta и Iskra
Повторная пьяная поездка теперь стоит дороже квартиры: уголовные статьи и конфискация стали ответом на беззакочие на трассах
Рыжий кошмар в саду: почему паника из-за пятен на груше может полностью губить урожай
Вас тоже этим пугали? 6 детских мифов, в которые наука запрещает верить взрослым
Старые тракторы больше не вывезут: Оренбургская область пошла на радикальное обновление парка
Убираем дряблый живот без голода: легкое вытягивание, которое заставляет жир таять
Жара убивает мотор незаметно: главные ошибки водителей летом, которые приводят к дорогому ремонту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.