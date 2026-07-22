В Севастополе с 9:00 22 июля возобновляется работа троллейбусов. Электротранспорт выйдет на пять маршрутов города.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Севэлектроавтотранс имени А. С. Круподёрова".
|Вид транспорта
|Детали запуска
|Троллейбусы
|Маршруты № 3, 4, 10, 19, 76. Интервалы движения увеличены.
|Морской транспорт
|Возобновление пассажирских перевозок.
Возвращение троллейбусов на линии упростит перемещение по городу, однако пассажирам стоит учитывать возросшие интервалы ожидания транспорта на остановках.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.