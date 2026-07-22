Город наконец-то задышит: Севастополь вернул троллейбусы, но изменил привычное время ожидания

В Севастополе с 9:00 22 июля возобновляется работа троллейбусов. Электротранспорт выйдет на пять маршрутов города.

Фото: Разработано Freepik is licensed under public domain салон троллейбуса

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Севэлектроавтотранс имени А. С. Круподёрова".

Вид транспорта Детали запуска Троллейбусы Маршруты № 3, 4, 10, 19, 76. Интервалы движения увеличены. Морской транспорт Возобновление пассажирских перевозок.

Возвращение троллейбусов на линии упростит перемещение по городу, однако пассажирам стоит учитывать возросшие интервалы ожидания транспорта на остановках.