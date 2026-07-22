Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это страшнее южных курортов: астраханское солнце официально признали самым опасным в России
Электросети Ставрополя претерпевают серьезные изменения: готовящиеся к 2026 году перемены повлияют на всех
Больше никакого закисания: технический апгрейд Нивы Travel лишил машину старых проблем
Рубль пошатнулся на ожиданиях рынка: какой сигнал скрывается за ростом доллара
Ароматная корица, лимонная цедра и яблоки: быстрый заливной рулет без раскатки теста
Авиабилеты в Хургаду за копейки: где и как искать перелёт туда и обратно за 27 тысяч
Корчевать спину сорвете: хитрая засыпка под пленку, чтобы пень сам истлел за зиму
Ладога и Онега на грани катастрофы: обнаруженные масштабы заражения поставили под удар весь регион
Дефицит заставлял изобретать: чем женщины СССР заменяли современные средства от пота

Десять человек пострадали при падении обломков БПЛА на логистический склад в Краснодаре

Россия » Юг » Краснодар

В ночь на 22 июля Краснодар столкнулся с массированной атакой беспилотников, которая привела к повреждениям жилых домов и крупному пожару на промышленном объекте. По данным городских властей, средства противовоздушной обороны отразили удары, однако падение обломков зафиксировано в нескольких районах города. Наиболее серьезный инцидент произошел на территории логистического склада, где из-за попадания дрона вспыхнул огонь, в результате чего пострадали десять человек.

Дрон
Фото: https://commons.wikimedia.org by jeisblack, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дрон

"В Прикубанском округе повреждены балкон и окна в одной из квартир. В Пашковском микрорайоне обломки зацепили крышу и остекление пятиэтажки. Также под удар попал гаражный кооператив в Карасунском округе, где возникшее возгорание уже ликвидировали", — сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Для ликвидации огня на логистическом терминале оперативный штаб задействовал 105 спасателей и 40 единиц наземной спецтехники, к тушению также привлекали вертолет. Из десяти пострадавших четверо остаются в больницах под присмотром врачей, остальным медицинскую помощь оказали на месте. В других точках падения фрагментов БПЛА обошлось без травм среди гражданского населения, на местах продолжают дежурить экстренные службы.

Из-за гари и потенциального загрязнения воздуха Роспотребнадзор по Краснодарскому краю выпустил экстренные рекомендации для горожан. Жителям советуют держать окна закрытыми, проводить влажную уборку и по возможности не выходить на улицу без респираторов или масок. Специалисты просят временно отказаться от контактных линз и курения, а при появлении кашля или одышки немедленно обращаться в медицинские учреждения.

Власти города напоминают, что приближаться к найденным частям дронов категорически запрещено, так как они могут быть заминированы или содержать опасные вещества. Также действует жесткий запрет на съемку работы подразделений ПВО и полетов воздушных целей. За распространение таких кадров предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной, а о находках следует информировать диспетчеров по номеру 112.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Экономика и бизнес
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Аграрный сектор
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Громкий скандал в российском шоу-бизнесе: окружение певицы жёстко раскритиковало поведение Шамана
Шоу-бизнес
Громкий скандал в российском шоу-бизнесе: окружение певицы жёстко раскритиковало поведение Шамана
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
Последние материалы
Корчевать спину сорвете: хитрая засыпка под пленку, чтобы пень сам истлел за зиму
Ладога и Онега на грани катастрофы: обнаруженные масштабы заражения поставили под удар весь регион
Дефицит заставлял изобретать: чем женщины СССР заменяли современные средства от пота
Секрет богатых вкладчиков раскрыт: как менять банки и получать максимум сбережений
Реальные доходы перечеркнули офисные стереотипы: в региональных вакансиях наметился крутой разворот
Рубиновое желе без химии: старинная технология, которая работает каждый раз
Покупатели заметили падение цен: неожиданные сдвиги в производстве привели к смене стоимости
Красная метка в трудовой книжке теряет вес: дефицит специалистов переписал правила найма в крупных компаниях
Рынок авиаперевозок столкнулся с жестокой реальностью: стоимость перелетов спровоцирует цепную реакцию
Челябинские недра встретили тяжелую технику: город начал радикальную смену системы подземного движения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.