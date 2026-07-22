Десять человек пострадали при падении обломков БПЛА на логистический склад в Краснодаре

В ночь на 22 июля Краснодар столкнулся с массированной атакой беспилотников, которая привела к повреждениям жилых домов и крупному пожару на промышленном объекте. По данным городских властей, средства противовоздушной обороны отразили удары, однако падение обломков зафиксировано в нескольких районах города. Наиболее серьезный инцидент произошел на территории логистического склада, где из-за попадания дрона вспыхнул огонь, в результате чего пострадали десять человек.

Фото: https://commons.wikimedia.org by jeisblack, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дрон

"В Прикубанском округе повреждены балкон и окна в одной из квартир. В Пашковском микрорайоне обломки зацепили крышу и остекление пятиэтажки. Также под удар попал гаражный кооператив в Карасунском округе, где возникшее возгорание уже ликвидировали", — сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Для ликвидации огня на логистическом терминале оперативный штаб задействовал 105 спасателей и 40 единиц наземной спецтехники, к тушению также привлекали вертолет. Из десяти пострадавших четверо остаются в больницах под присмотром врачей, остальным медицинскую помощь оказали на месте. В других точках падения фрагментов БПЛА обошлось без травм среди гражданского населения, на местах продолжают дежурить экстренные службы.

Из-за гари и потенциального загрязнения воздуха Роспотребнадзор по Краснодарскому краю выпустил экстренные рекомендации для горожан. Жителям советуют держать окна закрытыми, проводить влажную уборку и по возможности не выходить на улицу без респираторов или масок. Специалисты просят временно отказаться от контактных линз и курения, а при появлении кашля или одышки немедленно обращаться в медицинские учреждения.

Власти города напоминают, что приближаться к найденным частям дронов категорически запрещено, так как они могут быть заминированы или содержать опасные вещества. Также действует жесткий запрет на съемку работы подразделений ПВО и полетов воздушных целей. За распространение таких кадров предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной, а о находках следует информировать диспетчеров по номеру 112.