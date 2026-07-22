Неожиданный скачок спроса на электрички: дорожники случайно помогли железной дороге

Жители Ростовской области летом стали чаще пользоваться пригородными поездами. Пассажиропоток в регионе вырос почти на 4%, что стало заметным скачком для летнего периода.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Таганрог. Электричка ЭР9П-К-283 на станции "Таганрог II"

Основными причинами роста спроса стали сезонные факторы: люди едут на дачи, посещают родственников в районах и отправляются в отпуска. Также на популярность электричек повлияли дорожные работы на ключевых трассах региона — для многих поездки по железной дороге оказались быстрее и предсказуемее, чем стояние в пробках.

Фактор влияния Эффект для пассажиропотока Сезонность Рост поездок на дачи и в отпуска Дорожная сеть Ремонт трасс перенаправляет людей на рельсы Динамика пассажиров Прирост почти на 4%

Для жителей области такая тенденция означает повышенную загруженность вагонов в пиковые часы и выходные дни. Железнодорожникам приходится учитывать этот всплеск, чтобы обеспечить комфорт людей при перемещении между городами и поселками Дона.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов