Жители Ростовской области летом стали чаще пользоваться пригородными поездами. Пассажиропоток в регионе вырос почти на 4%, что стало заметным скачком для летнего периода.
Основными причинами роста спроса стали сезонные факторы: люди едут на дачи, посещают родственников в районах и отправляются в отпуска. Также на популярность электричек повлияли дорожные работы на ключевых трассах региона — для многих поездки по железной дороге оказались быстрее и предсказуемее, чем стояние в пробках.
|Фактор влияния
|Эффект для пассажиропотока
|Сезонность
|Рост поездок на дачи и в отпуска
|Дорожная сеть
|Ремонт трасс перенаправляет людей на рельсы
|Динамика пассажиров
|Прирост почти на 4%
Для жителей области такая тенденция означает повышенную загруженность вагонов в пиковые часы и выходные дни. Железнодорожникам приходится учитывать этот всплеск, чтобы обеспечить комфорт людей при перемещении между городами и поселками Дона.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.