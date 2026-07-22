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Неожиданный скачок спроса на электрички: дорожники случайно помогли железной дороге

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Жители Ростовской области летом стали чаще пользоваться пригородными поездами. Пассажиропоток в регионе вырос почти на 4%, что стало заметным скачком для летнего периода.

Таганрог. Электричка ЭР9П-К-283 на станции "Таганрог II"
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таганрог. Электричка ЭР9П-К-283 на станции "Таганрог II"

Основными причинами роста спроса стали сезонные факторы: люди едут на дачи, посещают родственников в районах и отправляются в отпуска. Также на популярность электричек повлияли дорожные работы на ключевых трассах региона — для многих поездки по железной дороге оказались быстрее и предсказуемее, чем стояние в пробках.

Фактор влияния Эффект для пассажиропотока
Сезонность Рост поездок на дачи и в отпуска
Дорожная сеть Ремонт трасс перенаправляет людей на рельсы
Динамика пассажиров Прирост почти на 4%

Для жителей области такая тенденция означает повышенную загруженность вагонов в пиковые часы и выходные дни. Железнодорожникам приходится учитывать этот всплеск, чтобы обеспечить комфорт людей при перемещении между городами и поселками Дона.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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