Старые тракторы больше не вывезут: Оренбургская область пошла на радикальное обновление парка

Оренбургские аграрии закупили сельскохозяйственную технику на 7,9 млрд рублей. Сделка стала одной из крупнейших закупок техники за последние годы в регионе и прошла в рамках региональной государственной программы поддержки АПК. Новые тракторы, комбайны и специализированные машины поступят в парк ведущих агрохолдингов области и, по планам министерства, будут введены в эксплуатацию к началу полевых работ.
По данным Оренбургского управления Минсельхоза, обновление материально-технической базы — ключевой условие удержания региона в числе лидеров по валовому сбору зерна. В 2023 году Оренбургская область вошла в пятерку субъектов РФ по производству пшеницы, а валовый урожай составил 5,8 млн тонн. Однако износ парка техники на многих предприятиях всё ещё оценивается выше 40%, что повышает риски срывов сроков уборки и рост затрат на ремонт.
Закупка оформилась через механизм субсидирования части стоимости техники из регионального бюджета. Аграрие получают компенсацию до 20-25% от цены единицы оборудования, приобретённого у отечественных производителей. В перечень попали тракторы высокого класса тяги (К-744, "Вектор"), зерноуборочные комбайны "Акурось" и "Торум", а также комплексы для точного земледелия — сеялки с системой дифференцированного внесения удобрений и спреи с GPS-навигацией.
Участники программы — семь крупных агрохолдингов и три кооператива, консолидирующих мелких фермеров. Все они прошли конкурсный отбор: главные критерии — подтверждённая кредитоспособность, отсутствие просроченной задолженности по налогам и обязательства по сохранению штата на три года вперёд.
|Показатель
|Значение
|Объём закупки
|7,9 млрд руб.
|Средняя субсидия на единицу техники
|20-25%
|Количество участников
|10 (7 холдингов + 3 кооператива)
|Срок ввода в эксплуатацию
|Март-апрель 2025 г.
|Ожидаемое снижение износа парка
|на 8-10 п. п.
"Закупка на 8 млрд рублей — это не просто обновление парка, а структурный сдвиг. Оренбургская область делает ставку на отечественную технику высокого класса тяги и элементы точного земледелия. Это правильный вектор: при наших площадях и климатических рисках эффективность растёт не за счёт количества тракторов, а за счёт точности агротехники и скорости уборки. Главное сейчас — обеспечить сервисное сопровождение новой техники на местах, иначе эффект съест простой запчастей",
— пояснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Главный вызов — логистика поставок и послепродажное обслуживание. Заводы-изготовители (ХТЗ, "Росельмаш", "Акурос") загружены заказами из всех зерновых регионов. Задержки в поставке даже на две недели сдвигают посевные сроки, а в условиях оренбургской засушливой степи это прямо бьёт по урожайности. Минсельхоз области договорился с дилерами о приоритетной поставке запчастей и выделении мобильных сервисных бригад на сезон.
Вторичный эффект — кадровый. Новые комбайны с телематикой и автопилотами требуют операторов иначе квалификации. Агрохолдинги уже запустили внутренние курсы переобучения комбайнеров и трактористов-машинистов. По оценкам управленцев, дефицит квалифицированных операторов точной техники в регионе составляет 15-20% от потребности.
Власти области заявляют: программа закупок продолжится в 2025 году. Планируется привлечь к механизму субсидирования ещё 15 малых и средних предприятий, которые пока не проходили конкурсный отбор из-за недостаточной кредитоспособности. Для них разрабатывается отдельный трек — лизинг с гарантией региона и пониженной ставкой.
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