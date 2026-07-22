Старые тракторы больше не вывезут: Оренбургская область пошла на радикальное обновление парка

Оренбургские аграрии закупили сельскохозяйственную технику на 7,9 млрд рублей. Сделка стала одной из крупнейших закупок техники за последние годы в регионе и прошла в рамках региональной государственной программы поддержки АПК. Новые тракторы, комбайны и специализированные машины поступят в парк ведущих агрохолдингов области и, по планам министерства, будут введены в эксплуатацию к началу полевых работ.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Комбайн Полесье убирает пшеницу на поле

По данным Оренбургского управления Минсельхоза, обновление материально-технической базы — ключевой условие удержания региона в числе лидеров по валовому сбору зерна. В 2023 году Оренбургская область вошла в пятерку субъектов РФ по производству пшеницы, а валовый урожай составил 5,8 млн тонн. Однако износ парка техники на многих предприятиях всё ещё оценивается выше 40%, что повышает риски срывов сроков уборки и рост затрат на ремонт.

Как работала программа

Закупка оформилась через механизм субсидирования части стоимости техники из регионального бюджета. Аграрие получают компенсацию до 20-25% от цены единицы оборудования, приобретённого у отечественных производителей. В перечень попали тракторы высокого класса тяги (К-744, "Вектор"), зерноуборочные комбайны "Акурось" и "Торум", а также комплексы для точного земледелия — сеялки с системой дифференцированного внесения удобрений и спреи с GPS-навигацией.

Участники программы — семь крупных агрохолдингов и три кооператива, консолидирующих мелких фермеров. Все они прошли конкурсный отбор: главные критерии — подтверждённая кредитоспособность, отсутствие просроченной задолженности по налогам и обязательства по сохранению штата на три года вперёд.

Показатель Значение Объём закупки 7,9 млрд руб. Средняя субсидия на единицу техники 20-25% Количество участников 10 (7 холдингов + 3 кооператива) Срок ввода в эксплуатацию Март-апрель 2025 г. Ожидаемое снижение износа парка на 8-10 п. п.

"Закупка на 8 млрд рублей — это не просто обновление парка, а структурный сдвиг. Оренбургская область делает ставку на отечественную технику высокого класса тяги и элементы точного земледелия. Это правильный вектор: при наших площадях и климатических рисках эффективность растёт не за счёт количества тракторов, а за счёт точности агротехники и скорости уборки. Главное сейчас — обеспечить сервисное сопровождение новой техники на местах, иначе эффект съест простой запчастей",

— пояснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Риски и перспективы

Главный вызов — логистика поставок и послепродажное обслуживание. Заводы-изготовители (ХТЗ, "Росельмаш", "Акурос") загружены заказами из всех зерновых регионов. Задержки в поставке даже на две недели сдвигают посевные сроки, а в условиях оренбургской засушливой степи это прямо бьёт по урожайности. Минсельхоз области договорился с дилерами о приоритетной поставке запчастей и выделении мобильных сервисных бригад на сезон.

Вторичный эффект — кадровый. Новые комбайны с телематикой и автопилотами требуют операторов иначе квалификации. Агрохолдинги уже запустили внутренние курсы переобучения комбайнеров и трактористов-машинистов. По оценкам управленцев, дефицит квалифицированных операторов точной техники в регионе составляет 15-20% от потребности.

Власти области заявляют: программа закупок продолжится в 2025 году. Планируется привлечь к механизму субсидирования ещё 15 малых и средних предприятий, которые пока не проходили конкурсный отбор из-за недостаточной кредитоспособности. Для них разрабатывается отдельный трек — лизинг с гарантией региона и пониженной ставкой.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов