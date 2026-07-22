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Северные трассы сдались стихии: масштабные разрушения поставили жителей Бурятии в тупик

Россия » Сибирь » Улан-Удэ

На севере Бурятии ливневые дожди размыли ключевые автомобильные трассы. Поселок Таксимо оказался изолирован от материка, а в Баунтовском районе повреждены две межрегиональные дороги. Прокуратура области возбудила иски к ответственным за содержание путей и добилась восстановления сообщения. Ремонт продолжается.

Разбитая дорога в поле
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Разбитая дорога в поле

Таксимо в изоляции

Главный удар пришелся на трассу "Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо". Дорожное полотно пришло в негодность на всем участке — от нулевого до 256-го километра. Для поселка Таксимо, где живут несколько тысяч человек, это единственная сухопутная нить с остальным регионом. Без неё доставка продуктов, топлива, лекарств и выезд на больницу в Северобайкальск становятся невозможными.

Северо-Байкальский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к лицам, несущим ответственность за содержание автодороги. Параллельно, под надзором прокурора Муйского района, удалось наладить временную транспортную связь. Детали схемы проезда не раскрываются, но факт: связь восстановлена.

Баунтовский район: две трассы под ударом

Ситуация осложнилась и на востоке области. В Баунтовском районе пострадали сразу две стратегические дороги: "Улан-Удэ — Романовка — Чита" и "Романовка — Багдарин". Первая обеспечивает связь с Забайкальским краем, вторая — доступ к районному центру Багдарину и глубоким северным посёлкам.

После вмешательства местной прокуратуры на участки вывезли технику и рабочих. Приводят дороги в нормативное состояние — то есть к параметрам, разрешающим проезд грузового и пассажирского транспорта без ограничений.

Контроль не прекращается

Прокуратура Бурятии держит дела под особым контролем. По словам ведомства, "фактический ремонт ещё идёт, и бросать дело на полпути никто не позволит". Это означает: прокуроры будут проверять не только устранение аварийных участков, но и качество восстанавливаемого покрытия, соблюдение сроков и полноту финансирования работ.

"Повреждение трасс на севере Бурятии — не просто последствие погоды. Это индикатор состояния дорожного фонда в условиях экстремальной климатической нагрузки. Когда одна дорога служит жизненной артерией для целого района, любая её неисправность становится угрозой безопасности населения. Прокуратура действует правильно: иски к ответственным за содержание — это работа с системной причиной, а не только с последствием. Но главное — качество текущего ремонта. В условиях короткого северного лета и заморозков восстановленное покрытие должно выдержать зиму. Иначе весной история повторится.", — специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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