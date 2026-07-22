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Традиции оленеводства встретились с прогрессом: модернизация сети перевернула жизнь в Суринде

Россия » Сибирь » Красноярск

В поселке Суринда Эвенкийского округа Красноярского края обновили оборудование мобильной связи. Теперь жители и гости северного населенного пункта могут пользоваться интернетом на более высокой скорости, а сеть стала выдерживать большее количество одновременных подключений.

олени и оленеводы
Фото: commons.wikimedia.org by ezioman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
олени и оленеводы

Сигнал усилили в жилом секторе и на ключевых социальных объектах: в школе, детском саду, библиотеке, Доме культуры и фельдшерско-акушерском пункте (ФАП).

Суринда — единственный пункт округа, где до сих пор развито домашнее оленеводство. Большинство местных жителей — эвенки. Они занимаются выпасом стад и выделкой шкур, а главным событием года здесь считается День оленевода с гонками на упряжках и национальными состязаниями.

"Суринда активно наращивает туристический потенциал — местные предприниматели разместили здесь чумы, лабаз, кораль для содержания домашних оленей, а также событийную площадку. Мы развиваем сеть в таких пунктах, чтобы жители и гости села могли пользоваться современными цифровыми сервисами. Это поможет продвигать туристические проекты", — сообщил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Для поселка развитие связи важно не только для бытовых нужд или работы ФАПа, но и для развития малого бизнеса. Доступ к сети позволяет местным предпринимателям привлекать туристов, которые приезжают посмотреть на традиционный быт эвенков.

Параметр Данные по Суринде
Население более 300 человек
Особенности региона единственный пункт округа с домашним оленеводством
Охваченные объекты связи ФАП, школа, детский сад, библиотека, Дом культуры, жилой массив

Кроме технического оснащения территорий, оператор развивает культурные проекты. Ранее МТС выпустила сборник этнокомиксов "Ожившие легенды Севера" по сказкам коренных народов края с элементами дополненной реальности. Книги доступны в библиотеках Красноярска и Норильска, а также в цифровом формате.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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