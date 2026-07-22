В поселке Суринда Эвенкийского округа Красноярского края обновили оборудование мобильной связи. Теперь жители и гости северного населенного пункта могут пользоваться интернетом на более высокой скорости, а сеть стала выдерживать большее количество одновременных подключений.
Сигнал усилили в жилом секторе и на ключевых социальных объектах: в школе, детском саду, библиотеке, Доме культуры и фельдшерско-акушерском пункте (ФАП).
Суринда — единственный пункт округа, где до сих пор развито домашнее оленеводство. Большинство местных жителей — эвенки. Они занимаются выпасом стад и выделкой шкур, а главным событием года здесь считается День оленевода с гонками на упряжках и национальными состязаниями.
"Суринда активно наращивает туристический потенциал — местные предприниматели разместили здесь чумы, лабаз, кораль для содержания домашних оленей, а также событийную площадку. Мы развиваем сеть в таких пунктах, чтобы жители и гости села могли пользоваться современными цифровыми сервисами. Это поможет продвигать туристические проекты", — сообщил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Для поселка развитие связи важно не только для бытовых нужд или работы ФАПа, но и для развития малого бизнеса. Доступ к сети позволяет местным предпринимателям привлекать туристов, которые приезжают посмотреть на традиционный быт эвенков.
|Параметр
|Данные по Суринде
|Население
|более 300 человек
|Особенности региона
|единственный пункт округа с домашним оленеводством
|Охваченные объекты связи
|ФАП, школа, детский сад, библиотека, Дом культуры, жилой массив
Кроме технического оснащения территорий, оператор развивает культурные проекты. Ранее МТС выпустила сборник этнокомиксов "Ожившие легенды Севера" по сказкам коренных народов края с элементами дополненной реальности. Книги доступны в библиотеках Красноярска и Норильска, а также в цифровом формате.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.