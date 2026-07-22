Бесплатный спорт в центре Ярославля: подростки захватят три площади до самого сентября

В центре Ярославля открыли бесплатные спортивные и образовательные площадки для подростков и студентов. Проект будет работать ежедневно до конца августа.
Организовали активности в трех точках города: в сквере на Советской площади у храма Ильи Пророка, у фонтана возле здания Правительства области (со стороны улицы Андропова) и в Демидовском сквере. С 18:00 до 21:00 ребята могут бесплатно заниматься спортом, играть в интеллектуальные игры или узнать о работе волонтеров.
"Приходите и приглашайте своих одноклассников и однокурсников, гостей нашего региона", — призвал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Расписание объединяет классические дисциплины и современные форматы. Для участников подготовили тренировки и мастер-классы по разным направлениям.
|Направление
|Виды активностей
|Единоборства
|Бокс, всестилевое карате, восточное боевое единоборство (ВБЕ)
|Активный отдых и спорт
|Роллер-спорт, мотоспорт, танцы (включая буги-вуги), шашки
|Молодежная политика
|Экологические проекты, "Добро.Центр", АНБО "Верность", "Академия будущего"
"Мы делаем ставку на многофункциональность и максимальную доступность, чтобы каждый подросток или студент мог найти направление по душе", — пояснила заместитель председателя Правительства Ярославской области Вера Даргель.
Помимо спорта, на площадках представят бренд "Яро. Славно. Молодежно" и расскажут о возможностях развития для молодых людей в регионе. Подробный график мероприятий опубликовали во "ВКонтакте" в группах министерства спорта и министерства молодежной политики.
Все занятия, тренировки и мастер-классы бесплатны для посетителей.
Площадки открыты ежедневно с 18:00 до 21:00.
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