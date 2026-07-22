Бесплатный спорт в центре Ярославля: подростки захватят три площади до самого сентября

В центре Ярославля открыли бесплатные спортивные и образовательные площадки для подростков и студентов. Проект будет работать ежедневно до конца августа.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ спортплощадка

Организовали активности в трех точках города: в сквере на Советской площади у храма Ильи Пророка, у фонтана возле здания Правительства области (со стороны улицы Андропова) и в Демидовском сквере. С 18:00 до 21:00 ребята могут бесплатно заниматься спортом, играть в интеллектуальные игры или узнать о работе волонтеров.

"Приходите и приглашайте своих одноклассников и однокурсников, гостей нашего региона", — призвал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Что включили в программу

Расписание объединяет классические дисциплины и современные форматы. Для участников подготовили тренировки и мастер-классы по разным направлениям.

Направление Виды активностей Единоборства Бокс, всестилевое карате, восточное боевое единоборство (ВБЕ) Активный отдых и спорт Роллер-спорт, мотоспорт, танцы (включая буги-вуги), шашки Молодежная политика Экологические проекты, "Добро.Центр", АНБО "Верность", "Академия будущего"

"Мы делаем ставку на многофункциональность и максимальную доступность, чтобы каждый подросток или студент мог найти направление по душе", — пояснила заместитель председателя Правительства Ярославской области Вера Даргель.

Помимо спорта, на площадках представят бренд "Яро. Славно. Молодежно" и расскажут о возможностях развития для молодых людей в регионе. Подробный график мероприятий опубликовали во "ВКонтакте" в группах министерства спорта и министерства молодежной политики.

Ответы на популярные вопросы

Сколько стоит посещение площадок?

Все занятия, тренировки и мастер-классы бесплатны для посетителей.

В какое время работают точки активности?

Площадки открыты ежедневно с 18:00 до 21:00.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова