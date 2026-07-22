Масштаб катастрофы оказался пугающим: инцидент в Приморье потребовал экстренного вмешательства

Во Владивостоке восстановили подачу электричества для всех потребителей, чьи дома и предприятия подключены к сетям ДРСК. Ток подали в 15:31 после того, как энергетики запустили линию электропередачи (ЛЭП) 110 кВ "Владивостокская ТЭЦ-2 — Орлиная".

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Сбой на этой линии оставил без света более 80 тысяч горожан. Чтобы вернуть город к жизни, в работу включили аварийные бригады и привлекли специалистов из соседних регионов. Масштаб аварии потребовал дополнительного ресурса для быстрого ремонта.

Техники проверили все узлы оборудования и устранили неисправность. Сейчас сеть работает в обычном режиме.

Показатель Данные Поврежденный объект ЛЭП 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 — Орлиная Количество пострадавших жителей > 80 000 человек Время восстановления 15:31