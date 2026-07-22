Во Владивостоке восстановили подачу электричества для всех потребителей, чьи дома и предприятия подключены к сетям ДРСК. Ток подали в 15:31 после того, как энергетики запустили линию электропередачи (ЛЭП) 110 кВ "Владивостокская ТЭЦ-2 — Орлиная".
Сбой на этой линии оставил без света более 80 тысяч горожан. Чтобы вернуть город к жизни, в работу включили аварийные бригады и привлекли специалистов из соседних регионов. Масштаб аварии потребовал дополнительного ресурса для быстрого ремонта.
Техники проверили все узлы оборудования и устранили неисправность. Сейчас сеть работает в обычном режиме.
|Показатель
|Данные
|Поврежденный объект
|ЛЭП 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 — Орлиная
|Количество пострадавших жителей
|> 80 000 человек
|Время восстановления
|15:31
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.