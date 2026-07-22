Рынок труда ждет новых игроков: Брянский колледж открыл специальность, которая изменит карьеру молодежи

В Брянском строительном колледже имени профессора Н. Е. Жуковского с нового учебного года запускают отдельную специальность по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Программа подготовки рассчитана на три года и десять месяцев.
Студенты освоят полный цикл работы с дронами: от сборки и программирования до технического обслуживания и пилотирования. В учебный план включили работу с FPV-дронами, а также аппаратами самолетного и вертолетного типов. Практика пройдет на специализированных полигонах.
Изначально обучение по этому профилю было дополнительным. Студенты занимались после основных уроков: тренировались на симуляторах, изучали электронику и собирали беспилотники. Оборудование для этого — FPV-комплекты, симуляторы и полётную зону — предоставил Народный фронт.
Интерес к теме вышел за пределы одного направления. В создание учебного пространства включились будущие графические дизайнеры: они разработали интерьер аудитории и эскизы оформления, а затем сами начали учиться управлять дронами.
Спрос на профессию подтверждают цифры приёмной кампании: в колледж уже подали более 50 заявлений.
|Параметр
|Детали программы
|Срок обучения
|3 года и 10 месяцев
|Типы БПЛА в программе
|FPV, самолетного и вертолетного типов
|Количество заявок
|более 50
Развитие систем БАС сейчас стало одним из приоритетов технологического роста страны. Колледжи в регионах постепенно переводят подготовку операторов дронов из разряда кружков в полноценные профессии, чтобы обеспечить рынок кадрами для промышленности и сельского хозяйства.
"Выбрал это направление, поскольку считаю беспилотные технологии одной из самых перспективных сфер, которая в будущем будет востребована практически во всех отраслях", — признался один из будущих студентов.
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