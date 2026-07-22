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Рынок труда ждет новых игроков: Брянский колледж открыл специальность, которая изменит карьеру молодежи

Россия » Центр » Брянск

В Брянском строительном колледже имени профессора Н. Е. Жуковского с нового учебного года запускают отдельную специальность по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Программа подготовки рассчитана на три года и десять месяцев.

Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"

Студенты освоят полный цикл работы с дронами: от сборки и программирования до технического обслуживания и пилотирования. В учебный план включили работу с FPV-дронами, а также аппаратами самолетного и вертолетного типов. Практика пройдет на специализированных полигонах.

Изначально обучение по этому профилю было дополнительным. Студенты занимались после основных уроков: тренировались на симуляторах, изучали электронику и собирали беспилотники. Оборудование для этого — FPV-комплекты, симуляторы и полётную зону — предоставил Народный фронт.

Интерес к теме вышел за пределы одного направления. В создание учебного пространства включились будущие графические дизайнеры: они разработали интерьер аудитории и эскизы оформления, а затем сами начали учиться управлять дронами.

Спрос на профессию подтверждают цифры приёмной кампании: в колледж уже подали более 50 заявлений.

Параметр Детали программы
Срок обучения 3 года и 10 месяцев
Типы БПЛА в программе FPV, самолетного и вертолетного типов
Количество заявок более 50

Развитие систем БАС сейчас стало одним из приоритетов технологического роста страны. Колледжи в регионах постепенно переводят подготовку операторов дронов из разряда кружков в полноценные профессии, чтобы обеспечить рынок кадрами для промышленности и сельского хозяйства.

"Выбрал это направление, поскольку считаю беспилотные технологии одной из самых перспективных сфер, которая в будущем будет востребована практически во всех отраслях", — признался один из будущих студентов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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