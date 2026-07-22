Триста десять тысяч прошли сквозь сито врачей: что удмуртская медицина выловила на дне

Врачи Удмуртии за первую половину 2026 года обнаружили более 23 тысяч заболеваний во время диспансеризации. Среди них у 454 человек диагностировали злокачественные опухоли, сообщает Минздрав республики.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ диспансеризация

В большинстве случаев — 313 раз — онкологию нашли на ранней стадии. Однако встречаются и критические ситуации с запущенными формами болезни.

Типичный пример — случай 60-летнего жителя Ижевска, который решил пройти обследование спустя годы перерыва. Флюорография показала образование в легких. Мужчина курил 40 лет и за год сильно похудел. Обследования подтвердили рак легкого четвертой стадии.

"Рак легкого часто протекает бессимптомно. Человек чувствует себя здоровым и не идет к врачу именно тогда, когда лечение работает лучше всего. Диспансеризация позволяет найти болезнь до появления симптомов", — пояснил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

За полгода профилактические осмотры в регионе прошли свыше 310 тысяч человек. Помимо рака, медики зафиксировали значительное число других патологий.

Выявленное заболевание Количество случаев Болезни системы кровообращения более 7 000 Злокачественные опухоли 454 Сахарный диабет около 930

Почему это важно

Статистика показывает разрыв между общим числом осмотренных и количеством выявленных патологий. Ранняя диагностика напрямую влияет на выживаемость: при обнаружении опухоли на первой или второй стадии шансы на выздоровление в разы выше, чем при четвертой, как в случае с пациентом из Ижевска.

Для жителей республики диспансеризация остается единственным бесплатным инструментом системного мониторинга здоровья, который позволяет избежать запущенных стадий хронических заболеваний.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов