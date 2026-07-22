Триста десять тысяч прошли сквозь сито врачей: что удмуртская медицина выловила на дне

Врачи Удмуртии за первую половину 2026 года обнаружили более 23 тысяч заболеваний во время диспансеризации. Среди них у 454 человек диагностировали злокачественные опухоли, сообщает Минздрав республики.
В большинстве случаев — 313 раз — онкологию нашли на ранней стадии. Однако встречаются и критические ситуации с запущенными формами болезни.
Типичный пример — случай 60-летнего жителя Ижевска, который решил пройти обследование спустя годы перерыва. Флюорография показала образование в легких. Мужчина курил 40 лет и за год сильно похудел. Обследования подтвердили рак легкого четвертой стадии.
"Рак легкого часто протекает бессимптомно. Человек чувствует себя здоровым и не идет к врачу именно тогда, когда лечение работает лучше всего. Диспансеризация позволяет найти болезнь до появления симптомов", — пояснил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.
За полгода профилактические осмотры в регионе прошли свыше 310 тысяч человек. Помимо рака, медики зафиксировали значительное число других патологий.
|Выявленное заболевание
|Количество случаев
|Болезни системы кровообращения
|более 7 000
|Злокачественные опухоли
|454
|Сахарный диабет
|около 930
Статистика показывает разрыв между общим числом осмотренных и количеством выявленных патологий. Ранняя диагностика напрямую влияет на выживаемость: при обнаружении опухоли на первой или второй стадии шансы на выздоровление в разы выше, чем при четвертой, как в случае с пациентом из Ижевска.
Для жителей республики диспансеризация остается единственным бесплатным инструментом системного мониторинга здоровья, который позволяет избежать запущенных стадий хронических заболеваний.
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