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Триста десять тысяч прошли сквозь сито врачей: что удмуртская медицина выловила на дне

Россия » Поволжье » Ижевск

Врачи Удмуртии за первую половину 2026 года обнаружили более 23 тысяч заболеваний во время диспансеризации. Среди них у 454 человек диагностировали злокачественные опухоли, сообщает Минздрав республики.

диспансеризация
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
диспансеризация

В большинстве случаев — 313 раз — онкологию нашли на ранней стадии. Однако встречаются и критические ситуации с запущенными формами болезни.

Типичный пример — случай 60-летнего жителя Ижевска, который решил пройти обследование спустя годы перерыва. Флюорография показала образование в легких. Мужчина курил 40 лет и за год сильно похудел. Обследования подтвердили рак легкого четвертой стадии.

"Рак легкого часто протекает бессимптомно. Человек чувствует себя здоровым и не идет к врачу именно тогда, когда лечение работает лучше всего. Диспансеризация позволяет найти болезнь до появления симптомов", — пояснил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

За полгода профилактические осмотры в регионе прошли свыше 310 тысяч человек. Помимо рака, медики зафиксировали значительное число других патологий.

Выявленное заболевание Количество случаев
Болезни системы кровообращения более 7 000
Злокачественные опухоли 454
Сахарный диабет около 930

Почему это важно

Статистика показывает разрыв между общим числом осмотренных и количеством выявленных патологий. Ранняя диагностика напрямую влияет на выживаемость: при обнаружении опухоли на первой или второй стадии шансы на выздоровление в разы выше, чем при четвертой, как в случае с пациентом из Ижевска.

Для жителей республики диспансеризация остается единственным бесплатным инструментом системного мониторинга здоровья, который позволяет избежать запущенных стадий хронических заболеваний.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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