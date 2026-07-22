Жизнь на селе за счет бюджета: Бурятия запустила механизм возвращения бойцов в гражданский бизнес

В Бурятии принимают заявки на грантовый конкурс "Агромотиватор". Проект помогает участникам СВО и ветеранам боевых действий создать собственные хозяйства в сельской местности.
Государство берет на себя большую часть расходов по открытию дела. Сумма поддержки составляет от 3 до 4,5 миллионов рублей, что может покрыть до 90% затрат, указанных в бизнес-плане.
|Условие
|Требование
|Земля
|Участок сельхозназначения в собственности (срок владения от 5 лет)
|Финансы
|Отсутствие задолженностей по налогам и других схожих грантов
|Статус
|Регистрация ИП или главы КФХ в течение месяца после победы
Средства можно направить на любое направление агробизнеса: разведение скота, растениеводство, устройство пасек или запуск сыроварен. Единственное жесткое условие — проект по производству или переработке продукции должен рассчитан минимум на пять лет работы.
Документы принимают с 20 июля в Улан-Удэ. Подать заявку можно лично в Информационно-методологическом центре Республики Бурятия (ул. Хахалова, 4а, каб. 117). В центре помогут оформить бумаги и предложат обучение в школах фермеров.
"Эта федеральная инициатива работает с начала прошлого года и уже помогла десяткам бойцов начать новую жизнь на селе", — сообщили в филиале фонда "Защитники Отечества" по Республике Бурятия.
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