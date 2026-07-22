Жизнь на селе за счет бюджета: Бурятия запустила механизм возвращения бойцов в гражданский бизнес

В Бурятии принимают заявки на грантовый конкурс "Агромотиватор". Проект помогает участникам СВО и ветеранам боевых действий создать собственные хозяйства в сельской местности.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Руки фермера проверяют качество чернозема на поле

Государство берет на себя большую часть расходов по открытию дела. Сумма поддержки составляет от 3 до 4,5 миллионов рублей, что может покрыть до 90% затрат, указанных в бизнес-плане.

Условие Требование Земля Участок сельхозназначения в собственности (срок владения от 5 лет) Финансы Отсутствие задолженностей по налогам и других схожих грантов Статус Регистрация ИП или главы КФХ в течение месяца после победы

Средства можно направить на любое направление агробизнеса: разведение скота, растениеводство, устройство пасек или запуск сыроварен. Единственное жесткое условие — проект по производству или переработке продукции должен рассчитан минимум на пять лет работы.

Документы принимают с 20 июля в Улан-Удэ. Подать заявку можно лично в Информационно-методологическом центре Республики Бурятия (ул. Хахалова, 4а, каб. 117). В центре помогут оформить бумаги и предложат обучение в школах фермеров.

"Эта федеральная инициатива работает с начала прошлого года и уже помогла десяткам бойцов начать новую жизнь на селе", — сообщили в филиале фонда "Защитники Отечества" по Республике Бурятия.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов