Земля больше не выдержит: в Ярославской области нашли способ остановить рост токсичных свалок

В Ярославской области начали расчистку рек и подготовку к ликвидации токсичных свалок. Региональное правительство подвело итоги экологической работы за первую половину года: основные усилия направили на очистку водоемов, борьбу с промышленными отходами и восстановление лесов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Свалка отходов с экскаваторами

Ликвидация токсичных объектов

Одной из главных проблем остается бывший сажевый завод в Дзержинском районе Ярославля. Там скопились нефтеотходы с так называемыми "зелеными маслами". В 2026 году инженеры проведут изыскания и составят проект документации, а полностью уберут объект к 2028-2030 годам.

Также готовят документы для рекультивации шламонакопителя и кислых гудронов на улице Елены Колесовой. Эти работы должны убрать источники загрязнения почвы и грунтовых вод в черте города.

Мусорный комплекс и реки

До 2030 года в Ярославском округе построят комплекс по обращению с ТКО. В него войдут сортировочный цех и объект утилизации. Это позволит сократить объем мусора, который сейчас просто закапывают на полигонах.

В Любиме уже расчищают русла рек Обноры и Учи. Параллельно готовят проекты по очистке рек Вопши и Урочи. Пруды Петропавловского парка планируют включить в федеральную программу по восстановлению водоемов, чтобы вернуть им эстетический вид и улучшить экологию.

Направление Сроки и показатели Ликвидация сажевого завода 2028-2030 гг. Постройка мусорного комплекса до 2030 г. Высадка хвойных сеянцев 10 млн штук (до конца сезона) Снижение незаконных рубок на 22%

Леса и контроль выбросов

С начала года в области высадили лес на площади более четырех тысяч гектаров. До конца сезона планируют высадить 10 миллионов хвойных сеянцев. По данным властей, в 2026 году лесных пожаров в регионе не зафиксировали.

Экологический надзор усилили: за полгода рассмотрели 400 жалоб жителей и провели 178 проверок на местах. В Тутаеве следят за предприятием "Феникс". Завод обязали модернизировать систему очистки воздуха после того, как зафиксировали превышение вредных выбросов.

"В 2026 году здесь планируется провести инженерные изыскания и подготовить проектную документацию. Полная ликвидация объекта запланирована на 2028-2030 годы", — сообщили в региональном правительстве о ситуации на бывшем сажевом заводе.

Для жителей региона такие меры означают постепенное избавление от "наследства" старых производств и улучшение качества воздуха и воды в малых городах и районах.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова