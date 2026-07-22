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Природа Перми под ударом: разлив нефти привел к экстренному развертыванию беспилотников

Россия » Поволжье » Пермь

В Перми беспилотники определят точные границы загрязнения рек Мулянка и Пыж нефтепродуктами. По данным Минприроды, разлив произошел во время дождевого паводка, что затруднило оценку масштабов из-за высокого уровня воды. Сейчас вода отступает, и нефтяные пятна остаются на береговой линии.

Нефтяная пленка
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нефтяная пленка

Специалисты Роспотребнадзора сегодня возьмут пробы грунта вдоль пострадавших рек. Воздух в зоне разлива уже проверили — опасных концентраций вредных веществ не нашли, но мониторинг атмосферы продолжат в постоянном режиме.

Параллельно с техническими работами спасают фауну региона. Волонтеры уже отмыли от нефти более 30 уток.

"Привлечь больше сил и средств для ускорения ликвидации последствий загрязнения", — рекомендовал руководству ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" зампредседателя Правительства Пермского края Дмитрий Беланович.

Направление работ Мероприятие
Оценка территории Аэрофотосъемка с БПЛА
Экологический контроль Пробы грунта и мониторинг воздуха
Спасение природы Очистка птиц и животных от нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов в период паводка создает дополнительные риски: вода разносит загрязняющие вещества по прибрежной зоне, что требует более тщательной рекультивации почв после спада воды. Скорость ликвидации аварии напрямую влияет на сохранение локальной экосистемы рек Мулянка и Пыж.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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