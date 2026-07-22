В Перми беспилотники определят точные границы загрязнения рек Мулянка и Пыж нефтепродуктами. По данным Минприроды, разлив произошел во время дождевого паводка, что затруднило оценку масштабов из-за высокого уровня воды. Сейчас вода отступает, и нефтяные пятна остаются на береговой линии.
Специалисты Роспотребнадзора сегодня возьмут пробы грунта вдоль пострадавших рек. Воздух в зоне разлива уже проверили — опасных концентраций вредных веществ не нашли, но мониторинг атмосферы продолжат в постоянном режиме.
Параллельно с техническими работами спасают фауну региона. Волонтеры уже отмыли от нефти более 30 уток.
"Привлечь больше сил и средств для ускорения ликвидации последствий загрязнения", — рекомендовал руководству ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" зампредседателя Правительства Пермского края Дмитрий Беланович.
|Направление работ
|Мероприятие
|Оценка территории
|Аэрофотосъемка с БПЛА
|Экологический контроль
|Пробы грунта и мониторинг воздуха
|Спасение природы
|Очистка птиц и животных от нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов в период паводка создает дополнительные риски: вода разносит загрязняющие вещества по прибрежной зоне, что требует более тщательной рекультивации почв после спада воды. Скорость ликвидации аварии напрямую влияет на сохранение локальной экосистемы рек Мулянка и Пыж.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.