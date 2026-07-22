Ульяновская область вошла в пилотный проект Минфина России по оформлению договоров долгосрочных сбережений (ПДС) через многофункциональные центры. Теперь жители региона могут открыть накопительный счет с господдержкой, даже если не умеют пользоваться цифровыми сервисами самостоятельно.
Главная цель эксперимента — создать систему поддержки для людей, которым сложно ориентироваться в онлайн-интерфейсах. Чтобы сотрудники МФЦ могли грамотно консультировать граждан, они прошли специальное обучение в Финансовом университете при Правительстве РФ.
Процесс оформления проходит через портал Госуслуг в секторе пользовательского сопровождения МФЦ. Чтобы подписать документ, человеку нужно:
Сотрудники МФЦ помогут пройти эти этапы в электронном виде. Если же у гражданина возникнут сложные вопросы по условиям фонда, ему предложат обратиться напрямую в офис выбранного НПФ.
Программа долгосрочных сбережений позволяет аккумулировать средства с государственным участием и налоговыми льготами. Основные финансовые параметры системы представлены в таблице.
|Параметр
|Условие / Сумма
|Господдержка (софинансирование)
|До 36 тысяч рублей в течение 10 лет
|Налоговый вычет
|С суммы вносов до 400 тысяч рублей в год
|Страхование средств
|До 2,8 миллиона рублей
|Наследование
|100% накоплений переходят наследникам
Помимо этого, участники программы могут перевести в ПДС свои пенсионные накопления. Предусмотрен механизм досрочного получения денег (до 100%) в особых жизненных ситуациях — например, для оплаты дорогостоящего лечения или при потере кормильца.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.