Цифровой барьер больше не помеха: Ульяновская область внедрила механизм с господдержкой

Ульяновская область вошла в пилотный проект Минфина России по оформлению договоров долгосрочных сбережений (ПДС) через многофункциональные центры. Теперь жители региона могут открыть накопительный счет с господдержкой, даже если не умеют пользоваться цифровыми сервисами самостоятельно.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Люди у сенсорного киоска в зале ожидания

Главная цель эксперимента — создать систему поддержки для людей, которым сложно ориентироваться в онлайн-интерфейсах. Чтобы сотрудники МФЦ могли грамотно консультировать граждан, они прошли специальное обучение в Финансовом университете при Правительстве РФ.

Как заключить договор

Процесс оформления проходит через портал Госуслуг в секторе пользовательского сопровождения МФЦ. Чтобы подписать документ, человеку нужно:

Авторизоваться на портале под своей учетной записью;

Ввести запрос "Заключить договор ПДС" в поисковой строке Робота Макса;

Выбрать подходящий негосударственный пенсионный фонд (НПФ);

Подписать договор электронной подписью или через приложение "Госключ".

Сотрудники МФЦ помогут пройти эти этапы в электронном виде. Если же у гражданина возникнут сложные вопросы по условиям фонда, ему предложат обратиться напрямую в офис выбранного НПФ.

Выгоды программы ПДС

Программа долгосрочных сбережений позволяет аккумулировать средства с государственным участием и налоговыми льготами. Основные финансовые параметры системы представлены в таблице.

Параметр Условие / Сумма Господдержка (софинансирование) До 36 тысяч рублей в течение 10 лет Налоговый вычет С суммы вносов до 400 тысяч рублей в год Страхование средств До 2,8 миллиона рублей Наследование 100% накоплений переходят наследникам

Помимо этого, участники программы могут перевести в ПДС свои пенсионные накопления. Предусмотрен механизм досрочного получения денег (до 100%) в особых жизненных ситуациях — например, для оплаты дорогостоящего лечения или при потере кормильца.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов