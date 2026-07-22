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Скрыться в камышах больше не получится: техническое обновление рыбнадзора привело к новым рискам

Россия » Центр » Брянск

В Брянской области и других регионах России изменились правила рыбного надзора. С 22 июля инспекторы получили право использовать беспилотники для поиска браконьеров и контроля за соблюдением правил ловли. Дроны станут частью регулярных рейдов и выездных проверок.

Рыбак ловит рыбу
Фото: Flickr by Nikolaj Potanin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Рыбак ловит рыбу

Для обычного рыбака это означает, что скрыться в труднодоступных местах или в зарослях у берега станет сложнее. С воздуха инспекторы увидят тех, кто ловит рыбу в запрещенных зонах, использует сети или выходит на воду в период нерестового запрета.

Сначала сотрудники рыбнадзора будут анализировать записи вручную. Система, которая сможет автоматически распознавать нарушения по фото и видео, заработает только с 1 октября 2026 года.

"Дроны позволяют охватить участки водоемов, куда инспектору физически сложно добраться. Это упрощает фиксацию нарушений в режиме реального времени", — поясняют в ведомстве.

Цифровой контроль и документы

Помимо дронов, меняется способ взаимодействия надзора с гражданами. Теперь инспекторы могут отправлять документы через портал "Госуслуги" и приложение "Инспектор". Консультации теперь доступны по телефону или видеосвязи, что избавляет от необходимости личных визитов в ведомство за простыми справками.

Инструмент контроля Что фиксируют Срок внедрения
Беспилотники (ручной анализ) Запрещенные снасти, места и время ловли С 22 июля
Автоматический анализ видео Автоматическое выявление нарушений С 1 октября 2026 года
Цифровые сервисы Документы через Госуслуги и приложение Уже работает

Актуальность таких мер подтверждают недавние случаи браконьерства в регионе. В Брасовском районе задержали местного жителя, который использовал две сети по 30 метров. Мужчина успел выловить 20 карасей, после чего полиция изъяла лодку и снасти. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Другие изменения в законодательстве

Постановления правительства затронули и другие сферы. В госзакупках ограничили закупку иностранного электрооборудования (кабелей, реле, трансформаторов). Это касается только контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ и не затрагивает розничных покупателей.

Также обновлен порядок казначейского мониторинга и функции Роскадастра. В Брянской области переоценку земельных участков запланировали на 2026 год. Это техническая процедура, которая не означает автоматического роста стоимости всей недвижимости в регионе.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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