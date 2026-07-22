В Брянской области и других регионах России изменились правила рыбного надзора. С 22 июля инспекторы получили право использовать беспилотники для поиска браконьеров и контроля за соблюдением правил ловли. Дроны станут частью регулярных рейдов и выездных проверок.
Для обычного рыбака это означает, что скрыться в труднодоступных местах или в зарослях у берега станет сложнее. С воздуха инспекторы увидят тех, кто ловит рыбу в запрещенных зонах, использует сети или выходит на воду в период нерестового запрета.
Сначала сотрудники рыбнадзора будут анализировать записи вручную. Система, которая сможет автоматически распознавать нарушения по фото и видео, заработает только с 1 октября 2026 года.
"Дроны позволяют охватить участки водоемов, куда инспектору физически сложно добраться. Это упрощает фиксацию нарушений в режиме реального времени", — поясняют в ведомстве.
Помимо дронов, меняется способ взаимодействия надзора с гражданами. Теперь инспекторы могут отправлять документы через портал "Госуслуги" и приложение "Инспектор". Консультации теперь доступны по телефону или видеосвязи, что избавляет от необходимости личных визитов в ведомство за простыми справками.
|Инструмент контроля
|Что фиксируют
|Срок внедрения
|Беспилотники (ручной анализ)
|Запрещенные снасти, места и время ловли
|С 22 июля
|Автоматический анализ видео
|Автоматическое выявление нарушений
|С 1 октября 2026 года
|Цифровые сервисы
|Документы через Госуслуги и приложение
|Уже работает
Актуальность таких мер подтверждают недавние случаи браконьерства в регионе. В Брасовском районе задержали местного жителя, который использовал две сети по 30 метров. Мужчина успел выловить 20 карасей, после чего полиция изъяла лодку и снасти. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.
Постановления правительства затронули и другие сферы. В госзакупках ограничили закупку иностранного электрооборудования (кабелей, реле, трансформаторов). Это касается только контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ и не затрагивает розничных покупателей.
Также обновлен порядок казначейского мониторинга и функции Роскадастра. В Брянской области переоценку земельных участков запланировали на 2026 год. Это техническая процедура, которая не означает автоматического роста стоимости всей недвижимости в регионе.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.