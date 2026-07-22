Рынки сменили вектор влияния: Оренбургская область создала условия для притока крупного капитала

Делегация Оренбургской области представила экономический потенциал региона на международном форуме "Китай-Оренбург: перспективы сотрудничества". Встреча объединила представителей бизнеса, государственных структур и ученых из двух стран для поиска новых точек роста.

Фото: commons.wikimedia.org by Godunoff, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Оренбургский вокзал. Кассы

Основной акцент оренбургская сторона сделала на промышленности, сельском хозяйстве и развитии инфраструктуры. Переговорщики выделили доступ региона к международным рынкам и наличие крупных производственных площадок как главные козыри для привлечения капитала.

Приоритеты партнерства

Участники форума обсудили запуск инвестиционных проектов, которые затронут сферу высоких технологий и экологическую безопасность. Переговоры перешли в практическую плоскость: стороны наметили конкретные шаги по реализации совместных инициатив для укрепления торговых и экономических связей.

Направление сотрудничества Ключевые акценты Экономика и бизнес Инвестиционные проекты, доступ к рынкам, промышленный потенциал Технологии и наука Сотрудничество научных учреждений, обмен технологиями Экология Совместные проекты по защите окружающей среды

"Оренбургская сторона подчеркнула свои преимущества, такие как наличие крупных предприятий, развитая транспортная инфраструктура и доступ к международным рынкам", — сообщили организаторы форума.