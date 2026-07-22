Делегация Оренбургской области представила экономический потенциал региона на международном форуме "Китай-Оренбург: перспективы сотрудничества". Встреча объединила представителей бизнеса, государственных структур и ученых из двух стран для поиска новых точек роста.
Основной акцент оренбургская сторона сделала на промышленности, сельском хозяйстве и развитии инфраструктуры. Переговорщики выделили доступ региона к международным рынкам и наличие крупных производственных площадок как главные козыри для привлечения капитала.
Участники форума обсудили запуск инвестиционных проектов, которые затронут сферу высоких технологий и экологическую безопасность. Переговоры перешли в практическую плоскость: стороны наметили конкретные шаги по реализации совместных инициатив для укрепления торговых и экономических связей.
|Направление сотрудничества
|Ключевые акценты
|Экономика и бизнес
|Инвестиционные проекты, доступ к рынкам, промышленный потенциал
|Технологии и наука
|Сотрудничество научных учреждений, обмен технологиями
|Экология
|Совместные проекты по защите окружающей среды
"Оренбургская сторона подчеркнула свои преимущества, такие как наличие крупных предприятий, развитая транспортная инфраструктура и доступ к международным рынкам", — сообщили организаторы форума.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.