Природа в шоке от масштабов: Астраханская область обеспечила Волге мощный рывок в биоразнообразии

В Волгу выпустили 1,5 миллиона мальков стерляди. Рыбу вырастили на заводе "Лебяжий" в Наримановском районе Астраханской области. Специалисты Каспийского филиала "Главрыбвод" перевыполнили государственное задание по воспроизводству этого вида в 3,5 раза.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Стая мелких серебристых рыб плавает в чистой воде у поверхности

Процесс начинается с икры от маточного стада. Некоторые самки весят до 10 килограммов и ежегодно дают жизнеспособное потомство. Личинок содержат в специальных прудах, где воссоздают природную среду. Рыбу кормят естественным рационом: бентосом, циклопами и дафниями. За два месяца мальки набирают вес до двух граммов — этого достаточно, чтобы выжить в реке.

Перед выпуском ихтиологи пересчитывают рыбу и проверяют ее состояние с помощью траления. Завершается процесс открытием шлюзов: молодь уходит в Волгу через сбросной канал.

Показатель Значение Количество выпущенных мальков 1,5 млн штук Выполнение госзадания в 3,5 раза выше нормы Срок выращивания до выпуска 2 месяца Целевой вес малька до 2 граммов

"Благодаря таким показателям государственное задание по воспроизводству данного вида перевыполнено в 3,5 раза", — сообщили в Каспийском филиале "Главрыбвод".

Пополнение биозапасов осетровых напрямую влияет на экологическое состояние Волги и будущие объемы промышленного и любительского рыболовства в регионе. Регулярный выпуск молоди помогает компенсировать потери популяции в естественной среде.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов