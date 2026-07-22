Природа в шоке от масштабов: Астраханская область обеспечила Волге мощный рывок в биоразнообразии

В Волгу выпустили 1,5 миллиона мальков стерляди. Рыбу вырастили на заводе "Лебяжий" в Наримановском районе Астраханской области. Специалисты Каспийского филиала "Главрыбвод" перевыполнили государственное задание по воспроизводству этого вида в 3,5 раза.
Процесс начинается с икры от маточного стада. Некоторые самки весят до 10 килограммов и ежегодно дают жизнеспособное потомство. Личинок содержат в специальных прудах, где воссоздают природную среду. Рыбу кормят естественным рационом: бентосом, циклопами и дафниями. За два месяца мальки набирают вес до двух граммов — этого достаточно, чтобы выжить в реке.
Перед выпуском ихтиологи пересчитывают рыбу и проверяют ее состояние с помощью траления. Завершается процесс открытием шлюзов: молодь уходит в Волгу через сбросной канал.
|Показатель
|Значение
|Количество выпущенных мальков
|1,5 млн штук
|Выполнение госзадания
|в 3,5 раза выше нормы
|Срок выращивания до выпуска
|2 месяца
|Целевой вес малька
|до 2 граммов
"Благодаря таким показателям государственное задание по воспроизводству данного вида перевыполнено в 3,5 раза", — сообщили в Каспийском филиале "Главрыбвод".
Пополнение биозапасов осетровых напрямую влияет на экологическое состояние Волги и будущие объемы промышленного и любительского рыболовства в регионе. Регулярный выпуск молоди помогает компенсировать потери популяции в естественной среде.
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