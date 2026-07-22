Дорога в Казахстан превратилась в руины: масштабные вложения изменят маршрут через Алтайский край

В Алтайском крае отремонтируют участки федеральной трассы А-321, ведущей из Барнаула в Павловск к границе с Казахстаном. ФКУ "Сибуправтодор" опубликовало тендеры на поиск подрядчиков на сайте ЕИС "Закупки".

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Дорожные работы

Работы пройдут в Романовском районе. Всего обновят два отрезка дороги: с 198-го по 201-й км и с 201-го по 210-й км. Суммарно на эти участки выделено 398 млн рублей.

Участок трассы А-321 Сумма контракта 201-210 км 303 млн рублей 198-201 км 95 млн рублей

Подрядчики полностью снимут старый асфальт. Затем уложат выравнивающий и верхний слои покрытия. Технический цикл включает укрепление обочин, уплотнение грунта и ремонт водопропускных труб. В финале на дорогу нанесут разметку, установят знаки, барьерные ограждения и сигнальные столбики.

Заявки принимают до 14 августа 2026 года, итоги подведут 19 августа. Срок завершения всех работ — до 30 сентября 2028 года.

Помимо Романовского района, ремонтные работы затронут участки А-321 в Павловском, Ребрихинском и Мамонтовском районах.

"Обновление федеральных трасс в приграничных районах напрямую влияет на логистику и пропускную способность региона. Важно, чтобы качество материалов соответствовало нагрузкам на дорогу и климатическим условиям Алтайского края, иначе ремонт станет краткосрочным", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов