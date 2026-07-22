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Расчет на удаленность провалился: иногородние агентства в Пермском крае лишились крупных сумм

Россия » Поволжье » Пермь

Приставы Пермского края с начала 2026 года выписали штрафы коллекторам, микрофинансовым и кредитным организациям на сумму более 3,2 млн рублей.

Женщина с телефоном расстроена
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0
Женщина с телефоном расстроена

Основанием для административных дел стали жалобы жителей Прикамья. Всего в службу судебных приставов поступило 583 обращения от граждан, столкнувшихся с незаконными методами взыскания долгов. Все компании-нарушители зарегистрированы за пределами региона.

По данным пресс-службы службы судебных приставов, кредиторы чаще всего используют следующие методы давления:

  • психологический прессинг и введение заемщика в заблуждение;
  • передача данных о долге третьим лицам;
  • звонки с личных или незакрепленных за организацией номеров.

Борьба с такими практиками защищает право граждан на неприкосновенность частной жизни и предотвращает финансовый шантаж, который часто практикуют иногородние агентства, рассчитывая на удаленность от регионального надзора.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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