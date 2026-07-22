Приставы Пермского края с начала 2026 года выписали штрафы коллекторам, микрофинансовым и кредитным организациям на сумму более 3,2 млн рублей.
Основанием для административных дел стали жалобы жителей Прикамья. Всего в службу судебных приставов поступило 583 обращения от граждан, столкнувшихся с незаконными методами взыскания долгов. Все компании-нарушители зарегистрированы за пределами региона.
По данным пресс-службы службы судебных приставов, кредиторы чаще всего используют следующие методы давления:
Борьба с такими практиками защищает право граждан на неприкосновенность частной жизни и предотвращает финансовый шантаж, который часто практикуют иногородние агентства, рассчитывая на удаленность от регионального надзора.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.