Дома разобраны и стерты с лица земли: Омская область официально прекратит жизнь в двух деревнях

В Усть-Ишимском районе Омской области планируют официально упразднить деревню Суя и поселок Азы. В этих населенных пунктах больше никто не живет.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Полевая дорога в деревню

Спутниковые снимки подтверждают: люди покинули эти места давно. Дома разобраны, от прежней застройки остались только очертания улиц.

Обезлюдевание территорий стало системной проблемой региона. По данным на 2025 год, в Омской области насчитывается 59 пустых сел и деревень. Больше всего таких пунктов сосредоточено в трех районах.

Район Количество пустых населенных пунктов Усть-Ишимский 8 Знаменский 7 Тарский 7

С 2020-х годов в области появилась практика установки памятных знаков на местах исчезнувших деревень. Большинство из них перестали существовать еще в 1970-е годы. Единого стиля или формата таких мемориалов нет — каждый знак создается индивидуально.

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