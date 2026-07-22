В Усть-Ишимском районе Омской области планируют официально упразднить деревню Суя и поселок Азы. В этих населенных пунктах больше никто не живет.
Спутниковые снимки подтверждают: люди покинули эти места давно. Дома разобраны, от прежней застройки остались только очертания улиц.
Обезлюдевание территорий стало системной проблемой региона. По данным на 2025 год, в Омской области насчитывается 59 пустых сел и деревень. Больше всего таких пунктов сосредоточено в трех районах.
|Район
|Количество пустых населенных пунктов
|Усть-Ишимский
|8
|Знаменский
|7
|Тарский
|7
С 2020-х годов в области появилась практика установки памятных знаков на местах исчезнувших деревень. Большинство из них перестали существовать еще в 1970-е годы. Единого стиля или формата таких мемориалов нет — каждый знак создается индивидуально.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.