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Целый год ждали ответа: дорога до больниц в Новосибирской области наконец стала прямой

Россия » Сибирь » Новосибирск

Между наукоградом Кольцово и микрорайоном Новолуговое запустили прямой автобусный маршрут № 302. Теперь жителям пригорода не нужно делать пересадки, чтобы добраться до больницы, поликлиники или школ.

Автобус
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автобус

Раньше путь из Новолугового в Кольцово требовал смены нескольких автобусов. Прямой рейс сократил время в дороге для сотен людей, которые ежедневно ездят на работу и к врачам.

"У нас есть своя амбулатория, но поликлиника, стационар и больница в Кольцово. Жителям, чтобы туда добираться, приходилось делать две пересадки", — пояснил житель села Новолуговое Максим Бондаренко.

Особенности работы маршрута

Автобус курсирует первую неделю с раннего утра до позднего вечера. По словам водителя, за смену он перевозит около 100 пассажиров. Сейчас многие люди еще не привыкли к новому направлению и уточняют маршрут перед посадкой.

Перевозчик готов менять интервалы движения и список остановок по просьбам людей. Окончательно расписание подкорректируют к сентябрю, чтобы школьники успевали на уроки, а пациенты — на прием к врачу.

"Этот маршрут новый для нас, потому что мы открыли его по нерегулируемому тарифу, то есть без субсидий от правительства Новосибирской области. Поэтому пристально смотрим и пытаемся его оптимизировать", — сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

Условия запуска

От момента обращения жителей в администрацию до первого рейса прошел год. В Минтрансе пояснили, что запуск нового направления зависит не только от спроса, но и от готовности инфраструктуры: качества дорожного полотна и наличия официальных остановок.

Параметр Значение/Статус
Номер маршрута 302
Тип финансирования Нерегулируемый тариф (без субсидий)
Срок реализации заявки Около года
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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