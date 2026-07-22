Бюджет семьи больше не пострадает: в Туве разрешили направить выплаты на водительский курс

Жители Тувы могут оплатить обучение детей в автошколах за счёт средств материнского капитала. О праве на выплату сообщили в региональном отделении Социального фонда России.
Деньги можно направить на обучение любого ребёнка в семье, независимо от того, кто именно стал основанием для получения сертификата. Единственное ограничение по возрасту — ребёнку, с рождением которого семья получила маткапитал, должно исполниться три года.
Например, если семья получила выплату с рождением второго ребёнка и ему уже исполнилось три года, средства можно потратить на курсы вождения для старшей дочери.
Для перечисления средств необходимо соблюсти два технических условия:
|Способ подачи заявления
|Где оформить
|Дистанционно
|Портал Госуслуг
|Лично
|Клиентская служба СФР или МФЦ
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