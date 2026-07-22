Бюджет семьи больше не пострадает: в Туве разрешили направить выплаты на водительский курс

Жители Тувы могут оплатить обучение детей в автошколах за счёт средств материнского капитала. О праве на выплату сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Практическое занятие с инструктором

Деньги можно направить на обучение любого ребёнка в семье, независимо от того, кто именно стал основанием для получения сертификата. Единственное ограничение по возрасту — ребёнку, с рождением которого семья получила маткапитал, должно исполниться три года.

Например, если семья получила выплату с рождением второго ребёнка и ему уже исполнилось три года, средства можно потратить на курсы вождения для старшей дочери.

Условия получения выплаты

Для перечисления средств необходимо соблюсти два технических условия:

Автошкола должна иметь действующую лицензию на образовательную деятельность.

В договоре с учебным центром нужно прямо прописать, что оплата производится за счёт материнского капитала.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов