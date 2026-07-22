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Простой вопрос выживания в Арктике: поддержка президента изменила подход к снабжению Якутии

Россия » Дальний Восток » Якутск

Президент Владимир Путин поддержал предложения Якутии по энерготарифам, северному завозу и топливному обеспечению. Об этом глава республики Айсен Николаев сообщил после встречи с главой государства в эфире передачи "Прямой разговор" на ГТРК "Саха".

Памятник первопроходцам Колымы
Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Памятник первопроходцам Колымы

По словам Николаева, Путин хорошо осведомлен о положении дел в регионе и высоко оценил достижения якутской экономики и промышленности. Несмотря на санкции и высокую ключевую ставку, промышленность республики растёт уверенно, а Якутия стала одним из ключевых регионов страны по темпам развития.

Энерготарифы: работа активизировалась после поручения

Отдельное внимание на встрече уделено вопросу энерготарифов. Николаев напомнил, что эту тему уже поднимали во время "Прямой линии" с президентом. Путин, по словам главы региона, "прекрасно помнит этот вопрос и специально отметил его". После президентского поручения работа по нему вновь активизировалась.

"Не все просто, но я уверен, что мы доведем этот вопрос до конца", — сказал Николаев.

Для Якутии, где отопительный сезон длится до семи месяцев, а зимние температуры регулярно опускаются ниже минус 50°C, уровень энерготарифов — не абстрактная экономическая категория, а условие выживания населённых пунктов и работоспособности промышленных объектов. Решение о пересмотре тарифной политики в регионе ожидается годами.

Северный завоз и топливо: вопросы не остались без внимания

Также стороны обсудили развитие угольной генерации, обеспечение республики топливом и организацию северного завоза. "Президент подробно их обсудил и поддержал предложения республики", — отметил Николаев.

Северный завоз — логистическая артерия для десятков якутских улусов, недоступных сухопутным транспортом круглый год. Своевременная доставка топлива, пищевых продуктов и строительных материалов определяет, пройдёт ли зима без аварийных ситуаций в социальной сфере и ЖКХ.

Поддержка СВО и символическая деталь

Путин поблагодарил жителей Якутии за вклад в помощь военнослужащим, работу предприятий и деятельность волонтеров. В конце встречи Николай подарил президенту якутский нож — от имени бойцов, участвующих в СВО. Путин принял подарок, отдал монетку за нож по традиции и сказал, что нож будет храниться у него лично "потому что он передан от имени бойцов, мужеством которых сегодня восхищается вся страна".

"Для регионов Дальнего Востока и Крайнего Севера вопросы энерготарифов и северного завоза — не просто строчка в бюджете, а условие устойчивой жизни людей и работы предприятий. Федеральная поддержка Якутии по тарифам означает, что центр готов рассматривать специфику арктических и субарктических территорий не декларативно, а через конкретные финансовые и административные решения. Это важный прецедент для всей макрогеографии", — отметил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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