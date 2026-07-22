В Челябинске начинают проектировать трамвайную линию, которая свяжет железнодорожный вокзал с Ленинским районом. Соответствующее распоряжение подписано 21 июля 2026 года.
Городу необходимо подготовить проект планировки и межевания территории для размещения путей по улице Дзержинского. Документацию подготовит управление по архитектурно-градостроительному проектированию. Проект должен пройти через стадию общественных обсуждений, результаты которых передадут главе города для итогового решения.
Эта ветка станет частью общего проекта челябинского метротрама и обеспечит транспортный доступ к первой станции будущего метрополитена.
Ранее АО «Челябинский метротрамвай» провело конкурс на корректировку проекта. Стоимость контракта составила 29,8 млн рублей.
Маршрут пройдет через Советский и Ленинский районы. Основной инженерный вызов связан с переходом через железную дорогу: пути проложат по центру моста, предусмотрев по три колеи в каждом направлении. Чтобы разместить трамвай, сам мост расширят на 2–3 метра с каждой стороны.
|Параметр
|Показатель
|Протяженность линии
|3,5–4,5 км
|Ширина расширения моста
|2–3 метра с каждой стороны
|Длина участка расширения
|800–1200 метров
Точные цифры по протяженности проезжей части уточнят в ходе разработки итоговой проектной документации.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.