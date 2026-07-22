Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города

В Челябинске начинают проектировать трамвайную линию, которая свяжет железнодорожный вокзал с Ленинским районом. Соответствующее распоряжение подписано 21 июля 2026 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Челябинск

Городу необходимо подготовить проект планировки и межевания территории для размещения путей по улице Дзержинского. Документацию подготовит управление по архитектурно-градостроительному проектированию. Проект должен пройти через стадию общественных обсуждений, результаты которых передадут главе города для итогового решения.

Эта ветка станет частью общего проекта челябинского метротрама и обеспечит транспортный доступ к первой станции будущего метрополитена.

Технические параметры и стоимость

Ранее АО «Челябинский метротрамвай» провело конкурс на корректировку проекта. Стоимость контракта составила 29,8 млн рублей.

Маршрут пройдет через Советский и Ленинский районы. Основной инженерный вызов связан с переходом через железную дорогу: пути проложат по центру моста, предусмотрев по три колеи в каждом направлении. Чтобы разместить трамвай, сам мост расширят на 2–3 метра с каждой стороны.

Параметр Показатель Протяженность линии 3,5–4,5 км Ширина расширения моста 2–3 метра с каждой стороны Длина участка расширения 800–1200 метров

Точные цифры по протяженности проезжей части уточнят в ходе разработки итоговой проектной документации.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов