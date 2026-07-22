В Тюменской области насчитывается более 270 тысяч семей с детьми, из них 40 тысяч признаны многодетными. Данные опубликовал региональный канал "Тюменская область. рф".
Статистика фиксирует сдвиг в возрасте молодых родителей. Средний возраст матерей в регионе теперь составляет 29,9 лет, в то время как отцы стали моложе — в среднем до 29,7 лет. За последние шесть месяцев в области родились 69 пар двойняшек.
|Категория имен
|Популярные варианты
|Девочки
|София, Анна, Ева, Василиса, Мария
|Мальчики
|Михаил, Александр, Матвей, Артем, Иван
"Стабильный рост числа семей с детьми подтверждает, что жители верят в наш регион и связывают с ним свое будущее", — сообщил губернатор Александр Моор.
Демографические показатели напрямую влияют на нагрузку социальной инфраструктуры региона: от планирования мест в детских садах и школах до развития первичного звена здравоохранения в малых городах и поселках.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.