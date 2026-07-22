Парадокс Тюменской области: сдвиг в возрасте отцов и матерей заставил власти менять приоритеты

В Тюменской области насчитывается более 270 тысяч семей с детьми, из них 40 тысяч признаны многодетными. Данные опубликовал региональный канал "Тюменская область. рф".

Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ мать

Статистика фиксирует сдвиг в возрасте молодых родителей. Средний возраст матерей в регионе теперь составляет 29,9 лет, в то время как отцы стали моложе — в среднем до 29,7 лет. За последние шесть месяцев в области родились 69 пар двойняшек.

Категория имен Популярные варианты Девочки София, Анна, Ева, Василиса, Мария Мальчики Михаил, Александр, Матвей, Артем, Иван

"Стабильный рост числа семей с детьми подтверждает, что жители верят в наш регион и связывают с ним свое будущее", — сообщил губернатор Александр Моор.

Демографические показатели напрямую влияют на нагрузку социальной инфраструктуры региона: от планирования мест в детских садах и школах до развития первичного звена здравоохранения в малых городах и поселках.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова