Шанс на полноценное будущее: медики Амурской области изменили подход к реабилитации младенцев

В Амурском перинатальном центре открыли специализированный кабинет для поддержки матерей, чьи дети родились раньше срока или имеют нарушения развития.
В новом помещении врачи и психологи консультируют женщин, помогают наладить уход за недоношенными младенцами и оказывают психологическую помощь. Проект запустили по программам "Молодая семья" и "Молодая мама" при участии региональных соцслужб и органов здравоохранения.
Кабинет оснастили оборудованием для реабилитации и диагностики, а также установили информационные стенды. Специалисты центра отмечают, что ранняя помощь родителям помогает детям с особыми потребностями быстрее адаптироваться и развиваться.
"Открытие кабинета стало важным шагом в обеспечении комплексной помощи семьям с недоношенными детьми", — сообщили в администрации центра.
Кабинет работает в режиме постоянной доступности, чтобы матери могли оперативно получить помощь без длительного ожидания.
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