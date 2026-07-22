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Шанс на полноценное будущее: медики Амурской области изменили подход к реабилитации младенцев

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Амурском перинатальном центре открыли специализированный кабинет для поддержки матерей, чьи дети родились раньше срока или имеют нарушения развития.

Медсестра проверяет новорожденного в больничной люльке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Медсестра проверяет новорожденного в больничной люльке

В новом помещении врачи и психологи консультируют женщин, помогают наладить уход за недоношенными младенцами и оказывают психологическую помощь. Проект запустили по программам "Молодая семья" и "Молодая мама" при участии региональных соцслужб и органов здравоохранения.

Кабинет оснастили оборудованием для реабилитации и диагностики, а также установили информационные стенды. Специалисты центра отмечают, что ранняя помощь родителям помогает детям с особыми потребностями быстрее адаптироваться и развиваться.

"Открытие кабинета стало важным шагом в обеспечении комплексной помощи семьям с недоношенными детьми", — сообщили в администрации центра.

Кабинет работает в режиме постоянной доступности, чтобы матери могли оперативно получить помощь без длительного ожидания.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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