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За всё придется заплатить сполна: Приморский край пересмотрел правила налога на имущество

Россия » Дальний Восток » Владивосток

В Приморском крае с 1 января 2027 года отменят налоговую льготу для ряда объектов инженерной инфраструктуры. Решение приняли депутаты Законодательного собрания региона при рассмотрении поправок к закону "О налоге на имущество организаций".

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Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
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Под удар попала пониженная ставка (1% и 1,1%), которая действовала для объектов водоснабжения и водоотведения. Эти системы строили и реконструировали по программе развития Владивостока как центра международного сотрудничества АТР в период с 2008 по 2019 год.

"Данная налоговая мера была связана с реализацией конкретной программы развития городской инфраструктуры. После завершения ее основных мероприятий льгота считается выполнившей свою задачу", — пояснил заместитель председателя правительства Приморского края Владимир Малюшицкий.

Логика властей проста: программа завершена, объекты введены в эксплуатацию и работают. Продлевать налоговые каникудалы для них больше нет смысла.

"Отмена налоговой льготы позволит увеличить объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Приморского края на 130 миллионов рублей", — отметил председатель профильного комитета краевого парламента Галуст Ахоян.

Дополнительные деньги пойдут на покрытие текущих бюджетных обязательств края. При этом сами поправки не требуют никаких трат из казны.

Параметр Детали
Срок отмены льготы 1 января 2027 года
Объекты Водоснабжение и водоотведение (программа АТР 2008-2019)
Ожидаемый доход бюджета 130 млн рублей
Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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