В Приморском крае с 1 января 2027 года отменят налоговую льготу для ряда объектов инженерной инфраструктуры. Решение приняли депутаты Законодательного собрания региона при рассмотрении поправок к закону "О налоге на имущество организаций".
Под удар попала пониженная ставка (1% и 1,1%), которая действовала для объектов водоснабжения и водоотведения. Эти системы строили и реконструировали по программе развития Владивостока как центра международного сотрудничества АТР в период с 2008 по 2019 год.
"Данная налоговая мера была связана с реализацией конкретной программы развития городской инфраструктуры. После завершения ее основных мероприятий льгота считается выполнившей свою задачу", — пояснил заместитель председателя правительства Приморского края Владимир Малюшицкий.
Логика властей проста: программа завершена, объекты введены в эксплуатацию и работают. Продлевать налоговые каникудалы для них больше нет смысла.
"Отмена налоговой льготы позволит увеличить объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Приморского края на 130 миллионов рублей", — отметил председатель профильного комитета краевого парламента Галуст Ахоян.
Дополнительные деньги пойдут на покрытие текущих бюджетных обязательств края. При этом сами поправки не требуют никаких трат из казны.
|Параметр
|Детали
|Срок отмены льготы
|1 января 2027 года
|Объекты
|Водоснабжение и водоотведение (программа АТР 2008-2019)
|Ожидаемый доход бюджета
|130 млн рублей
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.