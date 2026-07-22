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Вода прибывает пугающими темпами: ситуация в Забайкалье вынудила людей готовиться к худшему

Россия » Сибирь » Чита

Уровень воды на реках Забайкальского края продолжает расти. За последние сутки на некоторых участках подъем составил более одного метра, в трех точках зафиксировано превышение отметок неблагоприятного явления.

Разлив реки
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Разлив реки

Наиболее резкий скачок воды зафиксировали на реке Куэнга у села Укурей (на 104 см) и на реке Унда у села Нижняя Шахтама (на 125 см). На реках Аргунь, Газимур, Нерча, Чикой, а также на отдельных участках Онона, Ингоды и Витима уровни поднялись на 2-36 см.

Река и населенный пункт Превышение нормы (см)
Аргунь (с. Новоцурухайтуй) 51
Чита (с. Шишкино) 7
Аргунь (гидропост Молоканка) 5

Вода по-прежнему держится в поймах рек Аргунь (у гидропоста Молоканка, сел Аргунск и Новоцурухайтуй), Чита (у сел Бургень и Шишкино), Борзя (у села Усть-Озёрная) и Унда (у села Нижняя Шахтама). При этом поймы рек Шилка, Аца и Витим уже освободились от воды.

Прогноз на ближайшие дни

Забгидрометцентр прогнозирует дальнейший рост уровней воды в ближайшие двое суток. Это коснется рек Шилка, Нерча, Аргунь, Онон, Ингода и Витим. Также ожидается подъем воды на малых реках в Чернышевском, Могочинском, Шелопугинском и Балейском районах.

Риск выхода воды на пойму сохраняется для реки Унда (села Кавыкучи, Шелопугино и Новоивановка) и реки Чикой (село Черемхово). Жителям прибрежных зон советуют следить за оповещениями экстренных служб.

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Динамика подъема воды в Забайкалье сейчас носит локальный характер, но значительные скачки на малых реках и притоках могут привести к внезапным подтоплениям. Основная опасность заключается в выходе воды на поймы в районах с плоской рельефностью, где даже небольшой подъем уровня приводит к затоплению значительных территорий. Жителям важно учитывать, что паводковая ситуация может измениться за несколько часов, поэтому готовность к эвакуации имущества из низменных зон должна быть приоритетом.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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