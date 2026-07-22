Геймеры теперь станут профи: в Бурятии открыли курс, который превратит хобби в карьеру

В Бурятии запускают обучение по специальности "Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности". Программу открыл Республиканский многоуровневый колледж.
Для подготовки специалистов в колледже открыли мастерскую. Оборудование закупили на 7,6 млн рублей — в распоряжении студентов высокопроизводительные компьютеры и VR-шлемы. В ходе учебы студенты займутся программированием и 3D-моделированием, а итогом станут собственные игровые проекты.
Проект реализовали за счет Единой дальневосточной субсидии. Это первая подобная программа в республике.
"В мастерских все максимально приближено к реальной работе в IT. Мы создаем полноценные проекты, решаем технические задачи, учимся работать в команде и не бояться ошибок", — рассказал студент четвертого курса Максим Латкин.
К 2026 году в колледжах и техникумах Бурятии откроют еще восемь мастерских. Направления охватят разные сферы: от поварского дела до управления беспилотниками. Всего в системе среднего профессионального образования республики будет работать 116 таких площадок.
|Показатель
|Значение
|Стоимость новой IT-мастерской
|7,6 млн рублей
|Новых мастерских к 2026 году
|8 единиц
|Общее число мастерских в республике
|116 единиц
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