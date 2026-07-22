Геймеры теперь станут профи: в Бурятии открыли курс, который превратит хобби в карьеру

В Бурятии запускают обучение по специальности "Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности". Программу открыл Республиканский многоуровневый колледж.

Фото: unsplash.com by Onur Binay is licensed under Free to use under the Unsplash License Джойстик

Для подготовки специалистов в колледже открыли мастерскую. Оборудование закупили на 7,6 млн рублей — в распоряжении студентов высокопроизводительные компьютеры и VR-шлемы. В ходе учебы студенты займутся программированием и 3D-моделированием, а итогом станут собственные игровые проекты.

Проект реализовали за счет Единой дальневосточной субсидии. Это первая подобная программа в республике.

"В мастерских все максимально приближено к реальной работе в IT. Мы создаем полноценные проекты, решаем технические задачи, учимся работать в команде и не бояться ошибок", — рассказал студент четвертого курса Максим Латкин.

Развитие учебной базы

К 2026 году в колледжах и техникумах Бурятии откроют еще восемь мастерских. Направления охватят разные сферы: от поварского дела до управления беспилотниками. Всего в системе среднего профессионального образования республики будет работать 116 таких площадок.

Показатель Значение Стоимость новой IT-мастерской 7,6 млн рублей Новых мастерских к 2026 году 8 единиц Общее число мастерских в республике 116 единиц

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов