Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пищевые отходы стали золотом: бананы и апельсины предопределили финал засухи
Космос оказался куда грязнее: данные телескопа Уэбба пересмотрели историю рождения первых планет
Рак простаты обманывал иммунитет: новая технология заставила опухоль стать видимой
Лечили или калечили? Марганцовка — почему популярнейшее средство СССР признали опасным
Никаких расчётов на успех у подростков: Газманов признал неожиданный эффект своих песен
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Кухонная соль против грязи, налета и запахов: бюджетный лайфхак, который меняет представление об уборке навсегда
Самое необычное лето за десять лет: белые акулы массово меняют привычный маршрут
Парадокс Тюменской области: сдвиг в возрасте отцов и матерей заставил власти менять приоритеты

Две недели ходили пешком: в Алданском районе Якутии изменили правила получения бензина

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Алданском районе Якутии начали снимать топливный кризис. Правительство республики вместе с АО "Саханефтегазсбыт" запустили тестовое бронирование бензина через сервис AZS14, а две заправки в окрестностях города возобновили продажу топлива обычным водителям.

Заправка автомобиля
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заправка автомобиля

С 21 июля жители Алдана могут забронировать топливо на сайте Info. azs14. ru. После этого водитель получает QR-код, который позволяет заправиться без очереди. Пока система работает только на одной станции — по адресу: улица Билибина, 48. Лимит на один бак ограничен 20 литрами.

"Наша семья не заправлялась две недели. Ходили пешком. Другие люди стояли в очередях до двух суток! Вчера в 21:00 я урвала QR-код. Сразу поехали с мужем на Билибина и заправились без длинной очереди. В общей сложности простояли всего 10 минут", — рассказала Яна Перевалова, жительница Алдана.

Ситуация с доступностью топлива меняется и в сельской местности. 22 июля возобновили отпуск бензина физическим лицам две АЗС ООО "Паритет": №6 в дачном поселке Орочон и №9 в селе Нижний Куранах. До этого заправки работали только по топливным картам предприятий. Здесь лимит выше — до 30 литров в бак.

Точка заправки Условие / Лимит
АЗС "Саханефтегазсбыт" (ул. Билибина, 48) Бронирование по QR-коду, лимит 20 л
АЗС "Паритет" (пос. Орочон и с. Нижний Куранах) Прямая продажа, лимит 30 л

Теперь в самом Алдане работают четыре заправочные станции (по две от каждого оператора). Для жителей окрестных сел это означает сокращение плеча доставки топлива. В Нижнем Куранахе заправка станет доступна для жителей Хатыстыра, а в Якоките продолжает работать автоматическая АЗС.

Разрыв в доступности топлива между предприятиями и частниками в удаленных районах Якутии часто приводит к транспортному коллапсу. Внедрение цифрового бронирования призвано убрать многочасовые очереди и распределить остатки бензина более равномерно.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Нефть
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
Еда и рецепты
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Аграрный сектор
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Тольятти переходит на новый стандарт: производство оптики определило облик LADA Azimut
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Последние материалы
Вес на штанге или число повторений: что на самом деле заставляет мышцы расти
Геймеры теперь станут профи: в Бурятии открыли курс, который превратит хобби в карьеру
Природа нашла лазейку: малые дозы пестицидов подготовили клещей к захвату севера
Густые и плотные локоны к зиме: капля этого витамина убирает ломкость и возвращает лоск
Две недели ходили пешком: в Алданском районе Якутии изменили правила получения бензина
Стихия ударила по самому больному: шторм в Алтайском крае парализовал жизнь в десятках сел
Дорога превратилась в сплошное месиво: конфликт в Бессоновском районе завершился сделкой
Лето не будет ждать отстающих: профильное ведомство Хакасии перешло в режим чрезвычайного контроля
Рыцарский концерт Лужников совпал с шоу Крида: Ваня Дмитриенко объяснил свой выбор
Смертельный риск за огромные деньги: прогулка над Алтаем обернулась облавой силовиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.