Две недели ходили пешком: в Алданском районе Якутии изменили правила получения бензина

В Алданском районе Якутии начали снимать топливный кризис. Правительство республики вместе с АО "Саханефтегазсбыт" запустили тестовое бронирование бензина через сервис AZS14, а две заправки в окрестностях города возобновили продажу топлива обычным водителям.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка автомобиля

С 21 июля жители Алдана могут забронировать топливо на сайте Info. azs14. ru. После этого водитель получает QR-код, который позволяет заправиться без очереди. Пока система работает только на одной станции — по адресу: улица Билибина, 48. Лимит на один бак ограничен 20 литрами.

"Наша семья не заправлялась две недели. Ходили пешком. Другие люди стояли в очередях до двух суток! Вчера в 21:00 я урвала QR-код. Сразу поехали с мужем на Билибина и заправились без длинной очереди. В общей сложности простояли всего 10 минут", — рассказала Яна Перевалова, жительница Алдана.

Ситуация с доступностью топлива меняется и в сельской местности. 22 июля возобновили отпуск бензина физическим лицам две АЗС ООО "Паритет": №6 в дачном поселке Орочон и №9 в селе Нижний Куранах. До этого заправки работали только по топливным картам предприятий. Здесь лимит выше — до 30 литров в бак.

Точка заправки Условие / Лимит АЗС "Саханефтегазсбыт" (ул. Билибина, 48) Бронирование по QR-коду, лимит 20 л АЗС "Паритет" (пос. Орочон и с. Нижний Куранах) Прямая продажа, лимит 30 л

Теперь в самом Алдане работают четыре заправочные станции (по две от каждого оператора). Для жителей окрестных сел это означает сокращение плеча доставки топлива. В Нижнем Куранахе заправка станет доступна для жителей Хатыстыра, а в Якоките продолжает работать автоматическая АЗС.

Разрыв в доступности топлива между предприятиями и частниками в удаленных районах Якутии часто приводит к транспортному коллапсу. Внедрение цифрового бронирования призвано убрать многочасовые очереди и распределить остатки бензина более равномерно.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов