Шквалистый ветер с порывами свыше 33 м/с оставил без электричества 44 населенных пункта в Краснощековском и Чарышском районах Алтайского края. По данным ГУ МЧС по региону, сбой затронул более 6 тысяч домовладений. В Краснощековском районе также зафиксировали повреждения крыш зданий и поваленные деревья.
Причиной аварий стал мощный грозовой фронт. Специалисты "Алтайэнерго" (филиал "Россети Сибирь") перевели социально значимые объекты и часть жилого сектора на резервные схемы питания. В пострадавшие районы направили 13 мобильных источников электроэнергии. На текущий момент свет вернули большинству потребителей в Краснощековском районе.
Для ликвидации последствий задействовали аэромобильную группировку МЧС, спасателей краевого центра и подразделения четвертого пожарно-спасательного отряда. Всего в зону ЧС направили 27 человек и четыре единицы техники. Для поиска повреждений на линиях и оценки ущерба используют беспилотники.
|Показатель
|Значение
|Скорость ветра
|33 м/с и выше
|Количество обесточенных сел
|44 пункта
|Количество пострадавших домовладений
|более 6000
|Резервные источники питания
|13 единиц
Ситуацию контролируют правительство региона и краевая прокуратура. В Краснощековском районе собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям, в ГУ МЧС работает межведомственный штаб.
"Территориальному прокурору поручено проконтролировать защиту прав местных жителей, в том числе получение мер поддержки при наличии оснований", — сообщил исполняющий обязанности прокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев.
Жителей, чье имущество пострадало от непогоды, просят обращаться в прокуратуру по месту жительства или через интернет-приемную для защиты своих прав.
Штормовое предупреждение в Алтайском крае действует до 22 июля включительно. В этот период ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра до 33 м/с.
Энергетики предупреждают: при обнаружении обрывов линий электропередачи запрещено подходить к проводам ближе чем на 8 метров. Категорически нельзя проникать за ограждения подстанций и пытаться самостоятельно чинить электрооборудование.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.