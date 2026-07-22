Стихия ударила по самому больному: шторм в Алтайском крае парализовал жизнь в десятках сел

Шквалистый ветер с порывами свыше 33 м/с оставил без электричества 44 населенных пункта в Краснощековском и Чарышском районах Алтайского края. По данным ГУ МЧС по региону, сбой затронул более 6 тысяч домовладений. В Краснощековском районе также зафиксировали повреждения крыш зданий и поваленные деревья.

Фото: commons.wikimedia.org by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Упавшее на машину дерево

Ход восстановления электроснабжения

Причиной аварий стал мощный грозовой фронт. Специалисты "Алтайэнерго" (филиал "Россети Сибирь") перевели социально значимые объекты и часть жилого сектора на резервные схемы питания. В пострадавшие районы направили 13 мобильных источников электроэнергии. На текущий момент свет вернули большинству потребителей в Краснощековском районе.

Для ликвидации последствий задействовали аэромобильную группировку МЧС, спасателей краевого центра и подразделения четвертого пожарно-спасательного отряда. Всего в зону ЧС направили 27 человек и четыре единицы техники. Для поиска повреждений на линиях и оценки ущерба используют беспилотники.

Показатель Значение Скорость ветра 33 м/с и выше Количество обесточенных сел 44 пункта Количество пострадавших домовладений более 6000 Резервные источники питания 13 единиц

Помощь жителям и контроль

Ситуацию контролируют правительство региона и краевая прокуратура. В Краснощековском районе собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям, в ГУ МЧС работает межведомственный штаб.

"Территориальному прокурору поручено проконтролировать защиту прав местных жителей, в том числе получение мер поддержки при наличии оснований", — сообщил исполняющий обязанности прокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев.

Жителей, чье имущество пострадало от непогоды, просят обращаться в прокуратуру по месту жительства или через интернет-приемную для защиты своих прав.

Меры безопасности при шторме

Штормовое предупреждение в Алтайском крае действует до 22 июля включительно. В этот период ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра до 33 м/с.

Энергетики предупреждают: при обнаружении обрывов линий электропередачи запрещено подходить к проводам ближе чем на 8 метров. Категорически нельзя проникать за ограждения подстанций и пытаться самостоятельно чинить электрооборудование.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех