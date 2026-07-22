Жители Бессоновского района требуют привести в порядок дорогу к поселку Десятая Артель. По словам людей, путь стал практически непроходимым: из-за глубоких выбоин и грязи автомобили застревают, а пыль мешает движению.
Местные жители подчеркивают, что дорога перестала быть безопасной даже для детей на велосипедах. В своем обращении люди потребовали определить ответственного за содержание участка и оперативно устранить дефекты покрытия.
В администрации Бессоновского района сообщили, что уже провели переговоры с владельцами карьеров, которые используют эту дорогу. По итогам встречи собственники обязались отремонтировать путь.
"Владельцы пообещали провести отсыпку песчано-гравийной смесью", — сообщили в администрации Бессоновского района.
Завершить работы планируют до конца этого месяца.
|Мероприятие
|Срок реализации
|Отсыпка дороги песчано-гравийной смесью
|До конца текущего месяца
В данном случае администрация района возложила ответственность на собственников карьеров, чья техника способствует износу дорожного полотна.
Покрытие обновят путем отсыпки песчано-гравийной смесью, что должно убрать грязь и выровнять поверхность.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.