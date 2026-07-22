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Дорога превратилась в сплошное месиво: конфликт в Бессоновском районе завершился сделкой

Россия » Поволжье » Пенза

Жители Бессоновского района требуют привести в порядок дорогу к поселку Десятая Артель. По словам людей, путь стал практически непроходимым: из-за глубоких выбоин и грязи автомобили застревают, а пыль мешает движению.

Разбитая дорога в поле
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Разбитая дорога в поле

Местные жители подчеркивают, что дорога перестала быть безопасной даже для детей на велосипедах. В своем обращении люди потребовали определить ответственного за содержание участка и оперативно устранить дефекты покрытия.

В администрации Бессоновского района сообщили, что уже провели переговоры с владельцами карьеров, которые используют эту дорогу. По итогам встречи собственники обязались отремонтировать путь.

"Владельцы пообещали провести отсыпку песчано-гравийной смесью", — сообщили в администрации Бессоновского района.

Завершить работы планируют до конца этого месяца.

Мероприятие Срок реализации
Отсыпка дороги песчано-гравийной смесью До конца текущего месяца

Ответы на популярные вопросы

Кто должен ремонтировать дорогу?

В данном случае администрация района возложила ответственность на собственников карьеров, чья техника способствует износу дорожного полотна.

Как будет происходить ремонт?

Покрытие обновят путем отсыпки песчано-гравийной смесью, что должно убрать грязь и выровнять поверхность.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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