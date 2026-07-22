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Лето не будет ждать отстающих: профильное ведомство Хакасии перешло в режим чрезвычайного контроля

Россия » Сибирь » Абакан

Министр сельского хозяйства Хакасии Сергей Труфанов проверил ход заготовки кормов в Алтайском районе. Чиновник посетил семейную ферму Александра и Марины Поздняковых, где сейчас собирают сено для отары в 6 тысяч голов.

Фермер в синей форме кормит коров в современном коровнике
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Фермер в синей форме кормит коров в современном коровнике

Развитие семейной фермы

Супруги Поздняковы занимаются овцеводством почти тридцать лет. В стаде преобладают племенные овцы монгольской породы — их более 3,5 тысяч. Помимо овец, в хозяйстве держат коз и лошадей.

В этом сезоне фермеры переходят на разведение мясного крупного рогатого скота. Для этого Минсельхоз выделил хозяйству субсидию в размере 3,525 млн рублей. На эти деньги Поздняковы закупят у племхозяйства М. Купера из Усть-Абаканского района 15 телок, 15 нетелей и одного быка абердин-ангусской породы.

На угодьях фермы сейчас работают пресс-подборщики. Основную часть травы скосили на прошлой неделе, но из-за дождей, прошедших по Хакасии в выходные, валки сохли дольше обычного.

Ход сенокоса в республике

По словам Сергея Труфанова, заготовка кормов на юге региона набирает темп. Однако общие показатели пока остаются на начальном этапе.

Район Результат заготовки
Боградский 4,5 тыс. тонн сена
Алтайский около 3 тыс. га скошено
Бейский более 2 тыс. га скошено
Орджоникидзевский 1,2 тыс. га скошено
Таштыкский около 1 тыс. га скошено

Всего по республике заготовили 11 тысяч тонн сена. Общий план к зимне-стойловому периоду составляет 400 тысяч тонн, включая сенаж, силос и фуражное зерно. По мнению главы Минсельхоза, сейчас критически важно обеспечить аграриев топливом, чтобы техника не простаивала в погожие дни.

"Лето не будет ждать, крестьянину дорог каждый погожий день", — подчеркнул руководитель Минсельхозпрода Сергей Труфанов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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