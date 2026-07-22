Смертельный риск за огромные деньги: прогулка над Алтаем обернулась облавой силовиков

В Чемале частный пилот организовал серию незаконных воздушных экскурсий. Полет закончился задержанием летчика сотрудниками ОМОНа и транспортной прокуратуры.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пассажиры в самолете

Схема работы была простой: договоренность о вылете заключалась заранее, требовалась предоплата. Стоимость десятиминутного подъема в воздух составила 25 тысяч рублей. Для допуска к полету у пассажиров не потребовали никаких документов, а вылет состоялся, несмотря на ухудшение погодных условий.

В ходе экскурсии пилот предложил выполнить фигуры высшего пилотажа за дополнительные пять тысяч рублей, а также позволил пассажиру самостоятельно управлять самолетом.

Технические и юридические нарушения

Проверка транспортной прокуратуры показала, что безопасность полетов была под угрозой по нескольким пунктам. Пилот работал без лицензии на коммерческие пассажирские перевозки.

"Установлено, что полет осуществлялся на самолете, не имеющем действующего свидетельства летной годности. То есть этот самолет эксплуатировать было нельзя. Его работоспособность не была подтверждена уполномоченным органом", — рассказал Горно-Алтайский транспортный прокурор Артем Пичкалев.

Помимо технического состояния борта, выявлены грубые нарушения авиационного регламента: летчик не подал план полета и не имел на борту обязательной судовой и полетной документации.

Рынок авиаперевозок в Горном Алтае

В регионе продолжается работа по легализации туристического бизнеса. В частности, растет число лицензированных перевозчиков на Телецком озере. Сектор малой авиации также показывает рост официального присутствия: если год назад в Горном Алтае работала одна легальная компания по перевозке туристов, то сейчас их три.

Показатель Значение Стоимость 10 минут полета 25 000 рублей Количество легальных авиакомпаний (год назад) 1 Количество легальных авиакомпаний (сейчас) 3

В отношении задержанного пилота возбудили четыре административных дела. Для туристов, готовых платить от 25 до 90 тысяч рублей за экскурсию, это сигнал о необходимости проверять наличие лицензии и сертификата летной годности судна перед вылетом.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов