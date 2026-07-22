Ветер снесет всё на пути: погодный коллапс в Алтае заставил ГИБДД выпустить экстренную сводку

В Алтайском крае ожидаются сильные дожди, грозы и град. Ветер может усилиться до 25 м/с и более. В связи с этим Госавтоинспекция Барнаула предупреждает водителей и пешеходов об опасности на дорогах.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Городской дождь

Ливни и потоки воды на стеклах снижают обзорность, а мокрый асфальт увеличивает тормозной путь. В таких условиях риск ДТП растет, поэтому ГИБДД рекомендует изменить привычный стиль вождения и поведения на улице.

Меры предосторожности для водителей

Увеличьте дистанцию до идущего впереди транспорта.

Снизьте скорость до уровня, который позволит безопасно управлять машиной в дождь.

Включайте ближний свет фар днем и вечером, чтобы автомобиль был заметен.

Избегайте резких перестроений и экстренного торможения.

Будьте внимательны на перекрестках и нерегулируемых переходах.

Правила для пешеходов

Переходите дорогу только по "зебрам" и регулируемым переходам.

Убедитесь, что водитель вас видит и пропускает, прежде чем выйти на проезжую часть.

Используйте световозвращающие элементы на одежде и сумках — в ливень или сумерки видимость людей резко падает.

Погодные условия в регионе могут привести к серьезным инфраструктурным сбоям. Ранее порывы ветра в Алтае уже привели к повреждению кровель зданий и обесточиванию более шести тысяч домов.

Экспертная проверка:

эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова