Ветер снесет всё на пути: погодный коллапс в Алтае заставил ГИБДД выпустить экстренную сводку

В Алтайском крае ожидаются сильные дожди, грозы и град. Ветер может усилиться до 25 м/с и более. В связи с этим Госавтоинспекция Барнаула предупреждает водителей и пешеходов об опасности на дорогах.
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Городской дождь
Ливни и потоки воды на стеклах снижают обзорность, а мокрый асфальт увеличивает тормозной путь. В таких условиях риск ДТП растет, поэтому ГИБДД рекомендует изменить привычный стиль вождения и поведения на улице.
Меры предосторожности для водителей
Увеличьте дистанцию до идущего впереди транспорта.
Снизьте скорость до уровня, который позволит безопасно управлять машиной в дождь.
Включайте ближний свет фар днем и вечером, чтобы автомобиль был заметен.
Избегайте резких перестроений и экстренного торможения.
Будьте внимательны на перекрестках и нерегулируемых переходах.
Правила для пешеходов
Переходите дорогу только по "зебрам" и регулируемым переходам.
Убедитесь, что водитель вас видит и пропускает, прежде чем выйти на проезжую часть.
Используйте световозвращающие элементы на одежде и сумках — в ливень или сумерки видимость людей резко падает.
Погодные условия в регионе могут привести к серьезным инфраструктурным сбоям. Ранее порывы ветра в Алтае уже привели к повреждению кровель зданий и обесточиванию более шести тысяч домов.
Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова