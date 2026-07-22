Ак-Довуракский горный техникум попал в список 100 лучших образовательных организаций России. Теперь студенты в Туве могут получить профессиональную подготовку по горному делу, не выезжая за пределы республики.
Основным партнером техникума стала горно-металлургическая компания "Ареал". В июне на Петербургском международном экономическом форуме компания и Правительство Республики Тыва подписали соглашение о подготовке кадров. В частности, на базе техникума запустят федеральный проект "Профессионалитет".
Партнерство с промышленным предприятием меняет подход к обучению. Программы теперь подстраивают под реальные запросы производства, а не только под учебные планы. Студенты получают доступ к стажировкам на объектах "Ареала" и корпоративным стипендиям.
Специалисты компании помогают обновить материальную базу техникума, чтобы обучение проходило на современном оборудовании.
|Доступные специальности
|Направление подготовки
|Горные работы
|Машинист на открытых горных работах, специалист по открытым горным работам
|Обогащение
|Обогатитель полезных ископаемых
|Техническое обслуживание
|Ремонт горного оборудования, электромонтёр, сварщик
"Программы, разработанные с учётом реальных потребностей производства, дают студентам практические навыки, востребованные на современных предприятиях", — сообщил представитель Минобразования Республики Тыва.
Для северных и горных территорий, где промышленность является основным работодателем, создание такой связки "техникум — предприятие" решает проблему оттока молодежи. Студент видит четкий путь: от первой лекции до трудоустройства в компанию, которая инвестирует в его обучение.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.