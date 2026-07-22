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Карьера началась еще за партой: союз бизнеса и образования в Туве стер границы

Россия » Сибирь » Кызыл

Ак-Довуракский горный техникум попал в список 100 лучших образовательных организаций России. Теперь студенты в Туве могут получить профессиональную подготовку по горному делу, не выезжая за пределы республики.

Студент в синей рабочей форме работает за верстаком в мастерской
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Студент в синей рабочей форме работает за верстаком в мастерской

Основным партнером техникума стала горно-металлургическая компания "Ареал". В июне на Петербургском международном экономическом форуме компания и Правительство Республики Тыва подписали соглашение о подготовке кадров. В частности, на базе техникума запустят федеральный проект "Профессионалитет".

Преимущества для студентов

Партнерство с промышленным предприятием меняет подход к обучению. Программы теперь подстраивают под реальные запросы производства, а не только под учебные планы. Студенты получают доступ к стажировкам на объектах "Ареала" и корпоративным стипендиям.

Специалисты компании помогают обновить материальную базу техникума, чтобы обучение проходило на современном оборудовании.

Доступные специальности Направление подготовки
Горные работы Машинист на открытых горных работах, специалист по открытым горным работам
Обогащение Обогатитель полезных ископаемых
Техническое обслуживание Ремонт горного оборудования, электромонтёр, сварщик

"Программы, разработанные с учётом реальных потребностей производства, дают студентам практические навыки, востребованные на современных предприятиях", — сообщил представитель Минобразования Республики Тыва.

Почему это важно для региона

Для северных и горных территорий, где промышленность является основным работодателем, создание такой связки "техникум — предприятие" решает проблему оттока молодежи. Студент видит четкий путь: от первой лекции до трудоустройства в компанию, которая инвестирует в его обучение.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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