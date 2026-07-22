Больше не придется выбирать между карьерой и домом: Хабаровский край пересмотрел выплаты педагогам

Более 8 тысяч педагогов Хабаровского края получат дополнительные выплаты. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Школьный класс

С 2025–2026 учебного года в регионе вводят две меры поддержки. Студенты педагогических вузов, которые учатся по целевому направлению, смогут получать губернаторскую стипендию. Учителя, работающие в селах и труднодоступных районах, будут получать надбавку в 10 тысяч рублей.

"По поручению главы региона Дмитрия Демешина введены две новые меры: Губернаторская стипендия для студентов-целевиков педагогических вузов и дополнительная выплата в размере 10 тысяч рублей для учителей, работающих в сельской местности и в районах с труднодоступным положением", — сообщили в региональных органах власти.

В крае уже собирают базу данных учителей из сельских и удаленных территорий. Всего в регионе таких специалистов более 14 тысяч, но выплаты затронут чуть больше половины из них.

Мера поддержки Кому положена / Размер Дополнительная выплата 10 000 рублей для учителей сел и труднодоступных районов Губернаторская стипендия Студентам-целевикам педвузов

Для Хабаровского края вопрос укомплектованности сельских школ стоит остро из-за огромных расстояний и разной транспортной доступности районов. Дополнительные деньги должны помочь удержать кадры в отдаленных точках края и привлечь новых студентов в профессию.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов