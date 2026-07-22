Более 8 тысяч педагогов Хабаровского края получат дополнительные выплаты. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
С 2025–2026 учебного года в регионе вводят две меры поддержки. Студенты педагогических вузов, которые учатся по целевому направлению, смогут получать губернаторскую стипендию. Учителя, работающие в селах и труднодоступных районах, будут получать надбавку в 10 тысяч рублей.
"По поручению главы региона Дмитрия Демешина введены две новые меры: Губернаторская стипендия для студентов-целевиков педагогических вузов и дополнительная выплата в размере 10 тысяч рублей для учителей, работающих в сельской местности и в районах с труднодоступным положением", — сообщили в региональных органах власти.
В крае уже собирают базу данных учителей из сельских и удаленных территорий. Всего в регионе таких специалистов более 14 тысяч, но выплаты затронут чуть больше половины из них.
|Мера поддержки
|Кому положена / Размер
|Дополнительная выплата
|10 000 рублей для учителей сел и труднодоступных районов
|Губернаторская стипендия
|Студентам-целевикам педвузов
Для Хабаровского края вопрос укомплектованности сельских школ стоит остро из-за огромных расстояний и разной транспортной доступности районов. Дополнительные деньги должны помочь удержать кадры в отдаленных точках края и привлечь новых студентов в профессию.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.