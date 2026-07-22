Природа выше политики: общая перепись редких кошек в Приморье и Китае вынудит пересмотреть патрулирование

Россия и Китай проведут совместную перепись дальневосточных тигров и дальневосточных леопардов. Специалисты двух стран объединят усилия, чтобы точно посчитать хищников в местах их обитания, которые пересекают государственную границу.

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Звери не знают границ и свободно перемещаются между Приморьем и китайскими провинциями. Чтобы не посчитать одну и ту же особь дважды и получить реальную картину, экологи решили синхронизировать данные.

Для этого ученые задействуют спутниковый мониторинг и дистанционное зондирование. Такие методы позволяют отслеживать перемещения животных в труднодоступных районах, где обычный обход лесов занимает слишком много времени и сил.

Результаты переписи станут базой для новых стратегий охраны. Специалисты планируют не просто зафиксировать количество голов, но и понять, где нужно восстановить среду обитания или усилить патрулирование, чтобы предотвратить браконьерство и конфликты животных с людьми.

Помимо технических работ, стороны наладят прямой обмен опытом между учеными и запустят просветительские программы для местных жителей. Цель — объяснить людям, почему соседство с крупным хищником требует особых мер безопасности и охраны.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов