Башкирия бьет рекорды экспорта: жесткий контроль пшеницы открыл путь в соседние государства

Сотрудники Россельхознадзора проверили более 5,5 тысячи тонн продовольственной пшеницы из Башкирии перед отправкой в Казахстан и Кыргызстан. Зерно подготовили аграрии Хайбуллинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Комбайн Acros 585 и грузовик Kamaz на поле

Пробы пшеницы исследовали в Башкирской испытательной лаборатории. Специалисты провели энтомологическую, гербологическую и микологическую экспертизы, чтобы исключить наличие вредителей, сорных растений и грибковых заболеваний.

"Пшеница из Башкирии соответствует требованиям ГОСТ и фитосанитарной безопасности ЕАЭС и стран-импортеров", — сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан.

Текущие поставки дополняют предыдущие партии: ранее предприятия агропромышленного комплекса республики отправили в соседние государства более 2,7 тысячи тонн зерна.

Показатель Объем (тонн) Проверено с 15 по 20 июля > 5 500 Отгружено ранее > 2 700

Развитие таких поставок помогает региону достичь целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». По поручению Владимира Путина к 2030 году Россия должна увеличить экспорт несырьевых и неэнергетических товаров минимум на 70% относительно показателей 2020 года.

Экспертная проверка:

аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов Регулярный фитосанитарный контроль — это предохранитель для регионального экспорта. Для Башкирии выход на рынки Казахстана и Кыргызстана с продовольственной пшеницей означает не только прямой доход фермеров, но и подтверждение конкурентоспособности нашего зерна. Когда лаборатория дает «зеленый свет», это снимает риск возврата партий на границе, что критически важно для сохранения репутации регионального АПК.