Людей в форме больше не оставят: масштабные перемены в регламентах защиты коснулись Брянской области

Военнослужащих Росгвардии планируют включить в списки людей, которых должны эвакуировать в безопасные районы при введении мобилизации или военного положения. Если проект приказа утвердят, новые правила коснутся в том числе и подразделений ведомства в Брянской области.

Фото: Официальный канал Главного управления Росгвардии по Москве by Фото: пресс-служба Росгвардии, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Росгвардия

Сейчас приказ Росгвардии от 2018 года предусматривает вывоз в безопасные зоны только гражданского персонала, сотрудников подведомственных организаций, их семей и перевозку техники. Поправки расширят этот перечень, добавив в него самих военнослужащих.

Помимо этого, ведомство приводит внутренние документы в соответствие с федеральным законом "О гражданской обороне". В обновленном приказе будет четко прописана защита людей от опасностей, которые возникают в период мобилизации и военного времени.

"Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется заблаговременно в мирное время", — говорится в законе "О гражданской обороне".

В ведомстве подчеркивают: этот документ не означает начало мобилизации, не вводит новый призыв и не меняет способ комплектования войск. Речь идет исключительно о регламентах гражданской обороны. На текущий момент проект приказа не утвержден.

В Брянской области подобные меры реализуют точечно. В 2024 году в шести приграничных районах уже прошли тренировки по экстренной эвакуации населения.

Экспертная проверка: политолог / аналитик местного самоуправления политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов