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Забудьте про море и песок: Тверская область перетянула на себя основной поток туристов

Россия » Центр » Тверь

Туристы все чаще выбирают поездки в Центральную Россию вместо пляжного отдыха. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), интерес к средней полосе страны вырос на 21%. В центре внимания оказался регион Верхневолжья, особенно Тверь и Торжок.

Тверь - panoramio (363)
Фото: commons.wikimedia.org by Smart Vombat, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тверь - panoramio (363)

Спрос на поездки в этот регион увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом. В общем рейтинге популярности направлений Тверская область занимает третье место, уступая Якутии и Нижегородской области.

Регион Рост турпотока
Якутия +41%
Нижегородская область +31%
Тверская область +17%

Приоритеты путешественников изменились: если раньше в Тверскую область ехали в основном отдыхать на Волге, то теперь ищут впечатлений от городской среды и местной кухни. Посетители выбирают маршруты, где можно совместить прогулки по городу, посещение музеев и гастрономические открытия.

"Гостей сегодня интересуют не столько инфраструктура отеля, сколько городская атмосфера, культура и история, гастрономия и событийный календарь. На первый план выходят посещение ресторанов с пожарскими котлетами и слойками Вульфа по рецепту XVIII века, экскурсии на пивоварни, оленью ферму и в Музей золотного шитья в Торжке, а также ежегодный Фестиваль трав", — сообщили в РСТ.

Большинство туристов останавливаются в гостиницах категории 3* с завтраками. Средняя стоимость проживания для двоих составляет от 5 500 рублей в сутки. Для тех, кто предпочитает организованные поездки, доступны трехдневные автобусные туры из Москвы в Тверь и Торжок по цене от 45 780 рублей на двоих.

Специалисты РСТ связывают такой рост с развитием инфраструктуры, появлением новых маршрутов и событийных мероприятий, которые делают поездки привлекательнее.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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