Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна банка — и про магазинные напитки забывают: компот Мохито из крыжовника покорит с первого глотка
Людей в форме больше не оставят: масштабные перемены в регламентах защиты коснулись Брянской области
Забудьте про море и песок: Тверская область перетянула на себя основной поток туристов
Всего три ингредиента и точная технология: яблочный десерт, который покоряет с первой ложки
Этот состав из кухни спасает белые носки: убирает серый налет и возвращает опрятный цвет ткани
Живой насос для сырого участка: какие деревья осушат болото лучше любой дренажной системы
Витаминный заряд обернулся риском: последствия употребления молодого картофеля оказались фатальными
Природа Татарстана нанесла удар: последствия укусов клещей привели к тяжёлым диагнозам у жителей
Питомец просто молчит и злится: как отличить дурной характер от настоящей боли

Справедливость наконец наступила: бойцы трех приграничных областей получили новые гарантии

Россия » Центр » Брянск

Военнослужащие и сотрудники силовых структур, защищавшие приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, получат расширенный пакет социальных льгот. Госдума приняла поправки, которые приравнивают поддержку этих бойцов к мерам помощи участникам СВО.

семья и недвижимость
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семья и недвижимость

Для людей, отражавших вооруженные провокации на границе, теперь доступны кредитные каникулы и бесплатная юридическая помощь. Семьи погибших защитников смогут прекратить выплаты по кредитным обязательствам. Также упростили порядок оформления документов для тех, кто пропал без вести или погиб.

Льготы затронут и сферу образования: для защитников ввели отдельную квоту при поступлении в вузы и колледжи. Кроме того, бойцы получили право вступать в специальные жилищно-строительные кооперативы.

Направление поддержки Конкретные меры
Финансы Кредитные каникулы, списание долгов в случае гибели
Образование Специальные квоты при поступлении, льготы на обучение
Право и жилье Бесплатные юристы, доступ к спецкооперативам (ЖСК)

Несмотря на расширение списка льгот, некоторые политики считают, что разрыв в правах всё еще велик. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов указал на различия между гарантиями для участников СВО и контртеррористических операций (КТО).

"Наша принципиальная позиция — статус и права участников СВО и КТО должны быть одинаковыми", — сказал Сергей Миронов.

Пока эти предложения остаются на уровне политических инициатив, отдельный законопроект для полного уравнивания прав еще не внесен. Принятый же Госдумой документ теперь ждет рассмотрения в Совете Федерации и подписи президента. До публикации закона новые льготы не заработают.

Ранее защитники Брянской области получили право на статус ветеранов боевых действий и бесплатную юридическую помощь.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Уют без тесноты: как создать гармоничный интерьер там, где казалось это невозможным
Недвижимость
Уют без тесноты: как создать гармоничный интерьер там, где казалось это невозможным
Благовещенск: в обновленном городском парке появится самое высокое колесо обозрения на ДВ
Амурская область
Благовещенск: в обновленном городском парке появится самое высокое колесо обозрения на ДВ
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Тольятти переходит на новый стандарт: производство оптики определило облик LADA Azimut
Экс-командующий ВМС Британии Джермин назвал варианты действий Путина на Украине
АвтоВАЗ меняет сердце Lada: новые моторы впервые получили важное преимущество
АвтоВАЗ меняет сердце Lada: новые моторы впервые получили важное преимущество
Последние материалы
Чернянка может измениться до неузнаваемости: федеральный конкурс определит судьбу городских пространств
Незаметная угроза внутри: игнорирование этих сигналов ведет к необратимому поражению почек
Слишком рискованно доверять только замкам: Дагестан изменил подход к защите детей в школах
Пляжная иллюзия: антисептика моря недостаточно для полного спокойствия
Разница в счетах поражает: поставки угля в Мурманской области обнажили пропасть между поселками
Дороги в Дагестане меняются: путь к Сулакскому каньону обрел совершенно иной облик
Солнце неожиданно выдало свой следующий шаг: ученые уловили знак, который нельзя игнорировать
Срок гарантии всех обманул: реальный ресурс Geely и Haval определит совершенно другой показатель
Вселенная окажется слишком тесной: запуск телескопа во Флориде перекроит карты глубокого космоса
Этого зверя лишили шеи: необычный силуэт обитателя Сиэтла смутил даже опытных биологов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.