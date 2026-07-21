Справедливость наконец наступила: бойцы трех приграничных областей получили новые гарантии

Военнослужащие и сотрудники силовых структур, защищавшие приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, получат расширенный пакет социальных льгот. Госдума приняла поправки, которые приравнивают поддержку этих бойцов к мерам помощи участникам СВО.

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Для людей, отражавших вооруженные провокации на границе, теперь доступны кредитные каникулы и бесплатная юридическая помощь. Семьи погибших защитников смогут прекратить выплаты по кредитным обязательствам. Также упростили порядок оформления документов для тех, кто пропал без вести или погиб.

Льготы затронут и сферу образования: для защитников ввели отдельную квоту при поступлении в вузы и колледжи. Кроме того, бойцы получили право вступать в специальные жилищно-строительные кооперативы.

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Несмотря на расширение списка льгот, некоторые политики считают, что разрыв в правах всё еще велик. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов указал на различия между гарантиями для участников СВО и контртеррористических операций (КТО).

"Наша принципиальная позиция — статус и права участников СВО и КТО должны быть одинаковыми", — сказал Сергей Миронов.

Пока эти предложения остаются на уровне политических инициатив, отдельный законопроект для полного уравнивания прав еще не внесен. Принятый же Госдумой документ теперь ждет рассмотрения в Совете Федерации и подписи президента. До публикации закона новые льготы не заработают.

Ранее защитники Брянской области получили право на статус ветеранов боевых действий и бесплатную юридическую помощь.

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