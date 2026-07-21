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Природа Татарстана нанесла удар: последствия укусов клещей привели к тяжёлым диагнозам у жителей

Россия » Поволжье » Казань

В Татарстане с 25 марта 2026 года за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 6310 человек, включая 1310 детей. По данным регионального Роспотребнадзора на середину июля, активность паразитов в текущем сезоне оказалась заметно ниже прошлогодних показателей, когда за тот же период зафиксировали 8666 пострадавших. Основная часть нападений произошла в Казани, где зарегистрирован 2301 случай, а также в Набережных Челнах и Альметьевском районе.

Клещ на ладони
Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Клещ на ладони

Более 85% всех обращений связаны с походами в леса, отдыхом на природе и работой на садовых участках. География инцидентов охватывает практически всю республику: в антилидерах также значатся Нижнекамский и Зеленодольский районы. В 223 случаях жители Татарстана «привезли» клещей из поездок в другие регионы страны. На данный момент врачи диагностировали 10 случаев боррелиоза и три случая клещевого энцефалита, причем все случаи энцефалита — завозные, инфекцию подхватили во время поездок в Кемеровскую, Челябинскую области и Новосибирск.

"Клещи концентрируются в затененных влажных лиственных и смешанных лесах с густым травостоем, а также в местах, где часто бывают люди и животные", — сообщил Роспотребнадзор по Республике Татарстан.

Для минимизации угроз в республике уже обработали 3089 гектаров земли, уделив особое внимание паркам и детским лагерям. Специалисты советуют выбирать для пикников сухие поляны без высокой травы и обязательно использовать светлую закрытую одежду, на которой проще заметить насекомое. Применение репеллентов и регулярные самоосмотры остаются самыми простыми и действенными способами защиты от заражения опасными вирусами.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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