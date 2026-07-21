Покупателей в Псковской области просят быть бдительнее: массовые замеры выявили системные сбои

В Псковской области за первые шесть месяцев 2026 года из продажи изъяли три партии молочных продуктов общим весом 65,11 кг. Данные предоставило региональное управление Роспотребнадзора.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Продавец взвешивает сыр

Специалисты проверили 24 торговые точки и предприятия общественного питания. В лабораториях исследовали 1271 пробу на соответствие санитарным, химическим и микробиологическим нормам.

Показатель Доля несоответствий Физико-химические показатели 4,4% Микробиологические показатели 6,4%

Следы антибиотиков, ГМО, радиации или химических загрязнителей в образцах не нашли.

Основными проблемами продавцов стали нарушение сроков годности, отсутствие документов о качестве товаров и сбои в температурном режиме хранения. Сведения о выявленных нарушениях занесли в государственный информационный ресурс по контролю в сфере защиты прав потребителей.

Для обычного покупателя такие результаты означают, что риск наткнуться на опасные химические добавки в молоке минимален, но следует внимательнее проверять дату изготовления и условия выкладки товара на полках магазинов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов