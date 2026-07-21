В Псковской области за первые шесть месяцев 2026 года из продажи изъяли три партии молочных продуктов общим весом 65,11 кг. Данные предоставило региональное управление Роспотребнадзора.
Специалисты проверили 24 торговые точки и предприятия общественного питания. В лабораториях исследовали 1271 пробу на соответствие санитарным, химическим и микробиологическим нормам.
|Показатель
|Доля несоответствий
|Физико-химические показатели
|4,4%
|Микробиологические показатели
|6,4%
Следы антибиотиков, ГМО, радиации или химических загрязнителей в образцах не нашли.
Основными проблемами продавцов стали нарушение сроков годности, отсутствие документов о качестве товаров и сбои в температурном режиме хранения. Сведения о выявленных нарушениях занесли в государственный информационный ресурс по контролю в сфере защиты прав потребителей.
Для обычного покупателя такие результаты означают, что риск наткнуться на опасные химические добавки в молоке минимален, но следует внимательнее проверять дату изготовления и условия выкладки товара на полках магазинов.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.